بالصور: ڤيزيبل كيديروه البنات مكان البكارة الاصطناعية ...يثير ضجة بالمغرب ﻿

أثارت مجموعة من الصور الغريبة ضجة بمواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب، خاصة لما تم إرفاقها بمجموعة من المعطيات المثيرة لا يمكن تصديقها ، ويتعلق الأمر بصور ''فيزيبل''، قيل إن الفتيات اللائي فقدن



''شوف تيفي''

أثارت مجموعة من الصور الغريبة ضجة بمواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب، خاصة لما تم إرفاقها بمجموعة من المعطيات المثيرة لا يمكن تصديقها ، ويتعلق الأمر بصور ''فيزيبل''، قيل إن الفتيات اللائي فقدن عذريتهن يستخدمنه ليلة الدخلة من أجل الاحتيال على أزواجهن.

وحسب ناشري هذه الصور فإن الفتيات اللائي يستخدمنها، يقمن بوضع ''الفيزيبل'' على جانبه الخلفي بجهازهن التناسلي حيث يحتوي على أسلاك حديدية حادة، حتى يصبن بجرح خلال عملية الإيلاج مع أزوجهن .

وأشار كذلك ناشرو الصور والمعلومات أن خروج الدم بسبب الجرح الذي تتسبب فيه الأسلاك الحديدية، يجعل الزوج متأكد بأن زوجته عذراء.

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذه الصور والمعطيات المنشورة، حيث تباينت الآراء بين مؤكد بحقيقتها، وبين مكذب لها وغير مصدق لإمكانية استخدام ''الفيزيبل'' للاحتيال على الأزواج.



