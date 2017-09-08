 بالصورة..حريق مهول بباخرة خلال نقلها للجالية المغربية من الناظور إلى ألميريا ﻿
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بالصورة..حريق مهول بباخرة خلال نقلها للجالية المغربية من الناظور إلى ألميريا

بتاريــخ : 8 شتنبر 2017 / 15:49 بالصورة..حريق مهول بباخرة خلال نقلها للجالية المغربية من الناظور إلى ألميريا | حوادث و حقوق
بالصورة..حريق مهول بباخرة خلال نقلها للجالية المغربية من الناظور إلى ألميريا
علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها أن جالية مغربية عاشت الرعب والهلع الشديد داخل باخرة لنقل المسافرين، رست قبل قليل من يومه الخميس، بميناء بني أنصار بالناظور، بعد ساعات من اندلاع النيران بها وسط مياه البحر


"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدرها أن جالية مغربية عاشت الرعب والهلع الشديد داخل باخرة لنقل المسافرين، رست قبل قليل من يومه الخميس، بميناء بني أنصار بالناظور، بعد ساعات من اندلاع النيران بها وسط مياه البحر الأبيض المتوسط خلال رحلتها صوب ألميريا والتي انطلقت أمس الخميس.

وأضاف المصدر ذاته أن الحريق المهول، اندلع أمس الخميس بالباخرة لأسباب مجهولة، مشيرا إلى أن مراكب صغيرة، أحاطت بها، ورافقتها في رحلة العودة إلى ميناء بني نصار.

وأكد ذات المصدر أن الباخرة، كانت في طريقها إلى ألميريا لنقل الجالية المغربية العائدة إلى الديار الأوروبية، والبالغ عددهم 1800 راكب، ونقل أزيد من 430 سيارة.

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المغرب شوف تيفي الباخرة ميناء بني نصار ألميريا الحريق المهول الناظور

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