انفراد..البسطيلة تتسبب في تسمم مدعوين لحفل زفاف بمدينة أكادير ﻿

كشف مصدر طبي لـ ''شوف تيفي'' أن حالة استنفار قصوى، عرفها مستشفى مدينة أكادير، عقب استقبال 15 حالة، أصيبت بتسمم حاد، خلال حضورهم لفعاليات حفل زفاف، تناولوا خلاله مجموعة من الوجبات من أبرزها ''البسطيلة''.

"شوف تيفي"

كشف مصدر طبي لـ "شوف تيفي" أن حالة استنفار قصوى، عرفها مستشفى مدينة أكادير، عقب استقبال 15 حالة، أصيبت بتسمم حاد، خلال حضورهم لفعاليات حفل زفاف، تناولوا خلاله مجموعة من الوجبات من أبرزها "البسطيلة".

وعلاقة بالموضوع، أكد مصدر آخر لـ "شوف تيفي" أن 15 حالة أصيبت بتسمم عقب حضورهم لحفل زفاف، أقيم أمس الخميس، على مستوى حي الداخلة بأكادير، موضحا أن جميع المدعويين تناولوا "عصائر" ووجبة "البسطيلة "حوالي الساعة الثانية صباحا، ومباشرة عند الساعة الخامسة والنصف، شعروا بالغثيان وألم حاد بالبطن، ليتم نقلهم على وجه السرعة بواسطة سيارات إسعاف تابعة للوقاية المدينة لمستشفى الحسن الثاني ولبعض المصحات الخاصة.

وأضاف ذات المصدر أن مصالح الأمن حلت بمكان إقامة الزفاف بتنسيق مع النيابة العامة من أجل المعاينة، مشيرا إلى أن المكتب الوطني للسلامة الصحية، سيتكلف بالقيام بتحاليل للكشف عن طبيعة المادة التي تسببت في تسمم المدعويين.