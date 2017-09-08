مثير وبالصورة.. سعد المجرد يفاجئ عشاقه ويعترف بهذا الأمر ﻿

نشر الفنان المغربي سعد المجرد على حسابه بالانستغرام، تدوينة إلى جانب صورته، أوضح من خلالها بأنه إنسان وغير كامل، وقد أخطأ وتعلم.

"شوف تيفي"

نشر الفنان المغربي سعد المجرد على حسابه بالانستغرام، تدوينة إلى جانب صورته، أوضح من خلالها بأنه إنسان وغير كامل، وقد أخطأ وتعلم.

وكتب المجرد: "أنا أخطئ، أنا أتعلم، جرحت ولكن أنا على قيد الحياة، أنا إنسان.. لست مثاليا".

وتفاعل عشاق المجرد مع هذه التدوينة، موضحين أن هناك احتمالا إلى أن المجرد كتبها في لحظة ضعف أو في لحظة مصارحة مع النفس، مؤكدين في الوقت ذاته بأن "المعلم" بشر وبالتالي فهو غير معصوم من الوقوع في الخطأ.

ومن جهة أخرى، أشار آخرون إلى أن تدوينة المجرد، قد تكون لها علاقة بقضيته مع الفتاة الفرنسية "لورا بريول" التي تتهمه بمحاولة اغتصابها وتعنيفها جسديا.