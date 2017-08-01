إيقاف أربعة أشخاص من بينهم فتاتين يشتبه تورطهم في ترويج المخدرات الصلبة ''الكوكايين'' بفاس .. وهذه التفاصيل ﻿

تمكنت عناصر الشرطة التابعة لمنطقة فاس الجدید دار دبیبغ مدعمة بفریق الأبحاث و التدخلات في الساعات الأولى من صباح الیوم من إیقاف أربعة أشخاص من بینھم فتاتین اشتبه تورطھم في حیازة و ترویج المخدرات

شوف تيفي''



تمكنت عناصر الشرطة التابعة لمنطقة فاس الجدید دار دبیبغ مدعمة بفریق الأبحاث و التدخلات في الساعات الأولى من صباح الیوم من إیقاف أربعة أشخاص من بینھم فتاتین اشتبه تورطھم في حیازة و ترویج المخدرات الصلبة ،حیث أنه بعد أن علمت مصالح الأمن المذكورة بأن أحد سائقي سیارات الأجرة من الصنف الثاني یقوم رفقة شریكه بترویج المخدرات الصلبة على متن سیارة الأجرة و تزوید الزبناء بأحیاء المدینة.

وحسب بلاغ أمني توصلت شــوف تيفي بنسخة منه فقد تجندت العناصر الأمنیة و قامت بعملیة مراقبة و تتبع إلى أن تمكنت من محاصرته بحي النرجس و ھو بصدد تزوید فتاة لفافة من المخدرات الصلبة مقابل مبلغ مالي و من تم ألقت القبض علیه بعد محاولة فاشلة للھروب و برفقة شریكه و فتاة و كذا الزبونة.

ويضيف ''البلاغ '' أنه عند إخضاعھم للجس الوقائي وكذا التفتیش الدقیق للسیارة تم العثور بحوزتھما على 62 لفافة من المخدرات الصلبة الكوكایین، مجھزة داخل رزم و معدة للبیع و الاستھلاك، مبلغ مالي محصل علیه من المبیعات المحظورة و 07 ھواتف نقالة بالإضافة إلى قنینة غاز مسیلة للدموع.





