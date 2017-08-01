حملة أمنية شرسة بفاس تحصد عشرات من المبحوث عنهم من أجل أفعال إجرامية مختلفة .. وهذه هي التفاصيل ﻿

تمكنت مصالح ولایة أمن فاس من إلقاء القبض على 17 شخصا كانوا موضوع مذكرات بحث وطنیة و محلیة من أجل أفعال إجرامیة مختلفة، من بینھا السرقات بمختلف أنواعھا، الضرب والجرح بالسلاح الأبیض، ترویج المشروبات



"شوف تيفي"



تمكنت مصالح ولایة أمن فاس من إلقاء القبض على 17 شخصا كانوا موضوع مذكرات بحث وطنیة و محلیة من أجل أفعال إجرامیة مختلفة، من بینھا السرقات بمختلف أنواعھا، الضرب والجرح بالسلاح الأبیض، ترویج المشروبات الكحولیة بدون رخصة و ترویج المخدرات.

وحسب بلاغ ولاية الأمن بفاس توصلت قناة "شوف تيفي" بنسخة منه فقد تم إیقاف 80 شخصا متلبسین بارتكاب جنایات و جنح مختلفة بالشارع العام ، كالسرقات تحت التھدید بواسطة السلاح الأبیض،أو بالعنف،أو بالخطف، ترویج المشروبات الكحولیة بما فیھا "ماء الحیاة"، وترویج المخدرات و استھلاكھا، الضرب و الجرح بواسطة السلاح الأبیض، ولعب القمار وإلحاق خسائر مادیة بملك الغیر.

يؤكد نفس "البلاغ" أنه تم القبض على شخصين من حاملي السلاح الأبیض بدون سند قانوني،والسكر العلني والتعاطي للتخدیر وما یشكله ذلك من تھدید لسلامة المواطنین، كما تم حجز مجموعة من الأسلحة البیضاء المختلفة الأنواع والأصناف والأحجام ومبالغ مالیة وأشیاء أخرى .وإلى جانب ذلك تم إیقاف 11 شخص من مروجي المخدرات و حجز كمیة من مخدر الشیرا .

و في نفس السياق يضيف "البلاغ" أنه نظرا لارتباط استعمال بعض الدراجات الناریة في اقتراف السرقات، فقد تم وضع ما مجموعه 22 دراجة ناریة بما فیھا ثلاثیة العجلات بالمستودع البلدي، لعدم توفرھا على الوثائق القانونیة الخاصة بھا لإخضاعھا للبحث حول مدى استعمالھا في ارتكاب جرائم سابقة.





