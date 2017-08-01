فضيحة.. نصابة كتزوج مغربيات لأتراك شيبانيين..وها شنو كيوقع ليهم ﻿

حصلت ''شوف تيفي'' على معلومات جد خطيرة، تشير إلى أن نصابة تنحدر من مدينة المحمدية، تعيش بمدينة اسطنبول، قامت بالنصب والاحتيال على العشرات من الفتيات في مبالغ مهمة مقابل التوسط لهن للزواج بشباب أتراك.

"شوف تيفي"

حصلت "شوف تيفي" على معلومات جد خطيرة، تشير إلى أن نصابة تنحدر من مدينة المحمدية، تعيش بمدينة اسطنبول، قامت بالنصب والاحتيال على العشرات من الفتيات في مبالغ مهمة مقابل التوسط لهن للزواج بشباب أتراك.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن المعنية بالأمر، تقوم بالتفاوض مع فتيات، وتوهمهن بتزويجهن من شباب أتراك مقابل 6 ملايين سنتيم، إلا أن الضحايا ومباشرة بعد وصولهن إلى تركيا، تجدن أنفسهن مرغمات على الزواج بأتراك كبار السن بواسطة "الفاتحة" فقط دون توثيق هذا الزواج بشكل رسمي.

وأكد المصدر ذاته أن العديد من الفتيات ومباشرة بعد وصولهن لتركيا، تقوم الوسيطة "النصابة" بنقلهن إلى بعض القرى التركية من أجل عقد قرانهن بشباب أتراك، لكنهن يصدمن بعد أن تعلمن بأن فارس الأحلام التركي هو "شيباني" قد بلغ من العمر عتيا.

وأشار ذات المصدر أن الفتيات الضحايا وخوفا من العار ومن أسرهن، قبلن بوضعهن الجديد وتزوجن بكبار سن.

وتوصلت "شوف تيفي" بتسجيلات صوتية، جمعت بين المعنية بالأمر وإحدى ضحاياها التي وعدتها بإيجاد زوج مناسب لها بتركيا.