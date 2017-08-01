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مختل عقلي يجهز على أخيه بذبحه بتازة

بتاريــخ : 8 شتنبر 2017 / 13:36 مختل عقلي يجهز على أخيه بذبحه بتازة | حوادث و حقوق
مختل عقلي يجهز على أخيه بذبحه بتازة
صدمت ساكنة الزاوية الكبشية بتازة العتيقة صباح يومه الجمعة جراء علمها بوقوع جريمة بشعة راح ضحيتها شاب في العشرينات من عمره، حيث لقي حتفه على يد أخيه المختل عقليا بعدما أجهز عليه بذبحه من الوريد إلى

شوف تيفي

 

صدمت ساكنة الزاوية الكبشية بتازة العتيقة صباح يومه الجمعة جراء علمها بوقوع جريمة بشعة راح ضحيتها شاب في العشرينات من عمره، حيث لقي حتفه على يد أخيه المختل عقليا بعدما أجهز عليه بذبحه من الوريد إلى الوريد ليلوذ بالفرار في الأخير.

فيما هرعت عناصر الشرطة للأمن الإقليمي بتازة للوقوف على ملابسات الحادث فور علهما بالحادث ، وحسب المعطيات الأولية، فالجاني ذو 25 سنة قام بذبح أخيه  بواسطة سكين وهو غاط في نومه مباشرة بعد الفجر بقليل، لتجده عائلته في الصباح جثة هامدة ومدرجة بدمائها لتعمل على إخطار الشرطة.

يشار إلى أن التحريات الأولية لم تفضي إلى الكشف عن ملابسات الجريمة خصوصا أن الجاني بعد إقترافه لجريمته قام بالتواري عن الأنظار حيث لازال البحث جاريا عنه لأجل إيقافه.

 

 

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