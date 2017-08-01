 سعيد الناصري يحدث ''تياتر كوم'' وطارق البخاري ''كوتش'' الفريق وهذه هي التفاصيل ﻿
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سعيد الناصري يحدث ''تياتر كوم'' وطارق البخاري ''كوتش'' الفريق وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 8 شتنبر 2017 / 13:32 سعيد الناصري يحدث تياتر كوم وطارق البخاري كوتش الفريق وهذه هي التفاصيل | ثقافة و فنون
سعيد الناصري يحدث ''تياتر كوم'' وطارق البخاري ''كوتش'' الفريق وهذه هي التفاصيل
بعد تجارب فنية عديدة عاشها الفنان الكوميدي سعيد الناصري و قدمها للجمهور المغربي، ونالت نسبة مشاهدة عالية، قرر الناصري أن يحدث فكرة جديدة و يقود فريق كوميدي مشكل من مجموعة من الشباب و الفنانين

شوف تيفي


بعد تجارب فنية عديدة عاشها الفنان الكوميدي سعيد الناصري و قدمها للجمهور المغربي، ونالت نسبة مشاهدة عالية، قرر الناصري أن يحدث فكرة جديدة و يقود فريق كوميدي مشكل من مجموعة من الشباب و الفنانين المعروفين لتقديم عروض فنية في شتى مسارح المملكة يتكلف بإدارتهم الفنية الفنان طارق البخاري.

وأحدث الناصري تجربة ''تياتر كوم'' الذي سيفتح أبوابه ابتداء من 15 أكتوبر المقبل، من خلال تقديم عروض فنية انطلاقا من الدار البيضاء مرورا بمختلف المسارح، بداية من سينما Eden club المتواجدة بزنقة مصطفى المعاني في قلب العاصمة الاقتصادية، حيث ستكون الجولات الفنية من إنتاج شركة ''يونس فيلم'' تحت إدارة محمد العلوي.
إلى ذلك أحدث الناصري عروضا فنية مميزة خاصة بذوي الاحتياجات ، الذين صار بإمكانهم تقديم أعمالهم الفنية وإبراز مهاراتهم في الكوميديا والمسرح أمام الجمهور، وسيتكلف بإدارتهم نجم ثنائي الصداقة محمد ظهرا.

وسيقدم هذا الفريق الكوميدي والفني عروضا فنية مختلفة، تجمع بين الفكاهة و الموسيقى بالإضافة إلى فقرات ستنال إعجاب الجمهور، حيث تأتي هذه الخطوة التي أقدم عليها الناصري في إطار تقريب المسرح من الجمهور، وتشجيع المواهب الشابة و فتح أبواب القاعات في وجه العموم، لاكتشاف عروض فنية متميزة و غير مسبوقة.

 

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سعيدالناصري طارق البخاري كوميديا فكاهة

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