عاجل و حصري.. خبر سار جدا في قضية سعد المجرد ﻿

في جديد قضية الفنان المغربي سعد المجرد، علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع، أن القضية أصبحت ساخنة على بعد أسابيع قليلة من انعقاد أولى الجلسات، إذ أن الاتجاه الذي تسير فيه، يؤكد إمكانية إسقاط متابعة المجرد

"شوف تيفي"

في جديد قضية الفنان المغربي سعد المجرد، علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع، أن القضية أصبحت ساخنة على بعد أسابيع قليلة من انعقاد أولى الجلسات، إذ أن الاتجاه الذي تسير فيه، يؤكد إمكانية إسقاط متابعة المجرد بمحاولة الاغتصاب والاحتفاظ فقط بتهمة التعنيف في حق الفرنسية "لورا بريول".

وأوضح المصدر ذاته أن القضاء الفرنسي، من المحتمل أن يقرر متابعة المجرد فقط بتهمة التعنيف الجسدي، لأن التكييف الذي سيكون من خلال ما خرج به البحث، هو اتهام المجرد بتعنيف لورا بسبب استفزازها له.

وأكد مصدر قريب من هيئة الدفاع عن "لوار بريول" أن الهيئة، رفضت التعليق عن هذه المعيطات الجديدة، وأكدت عن إعدادها لمفاجأة مباشرة بعد انطلاق الجلسات ستكون في صالح الفتاة الفرنسية.

وشدد ذات المصدر أن القضاء الفرنسي وفي حال عجزه عن الحسم في هذه القضية، فإنه سيقرر إعادة الملف للبحث وبالتالي فإن المجرد قد يضطر للبقاء خلال السنوات المقبلة بفرنسا.