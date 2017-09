مثير..بالموازاة مع إشاعة نهاية العالم: انفجاران قويان يهزان الشمس في أسبوع واحد+فيديو ﻿

كشفت وكالة ''سبوتينك'' الروسية أن مختبر علم الفلك بالأشعة السينية التابع لمعهد ليبيديف الفيزيائي في الأكاديمية الروسية للعلوم، أكد وقوع انفجار شمسي ثان خلال الأسبوع، يعتبر الأقوى منذ عام 2005.

وأكدت الوكالة الروسية أن العلماء، أشاروا إلى أن ما حدث هو نتيجة طبيعية للتغيرات في الإكليل الشمسي، حيث تم تحديد هذا الانفجار بين الساعة الخامسة والسادسة بتوقيت موسكو، موضحين أن الانفجار

الشمسي هو انبعاثات نارية قوية من الإشعاع، يقوم الغلاف الجوي بحماية الأرض من أسوأ الآثار التي يمكن أن تسببها العواصف الإشعاعية الناجمة عن هذه الانفجارات، ولكن في حال كان هذا الانفجار قويا بما فيه الكفاية، فإنه قادر على أن يعطل عمل الأقمار الاصطناعية ونظام تحديد المواقع العالمي GPS وبعض ترددات الراديو وبعض نظم الاتصالات الأخرى بشكل مؤقت.



وأشارت ذات الوكالة بأن الانفجار الأول، تم تصنيفه على أنه من فئة ''X2.2''، فيما كان الانفجار الثاني من صنف ''X9.3''، وهو أكثر قوة بأربع مرات من أكبر انفجار شمسي خلال دورة النشاط التي تستمر 11 عاما والتي بدأت عام 2008، مؤكدة أن الانفجارات الشمسية، أثرت بالفعل على بعض الاتصالات الراديوية العالية التردد ونظام تحديد المواقع العالمي GPS لمدة ساعة تقريبا على الجانب المواجه للشمس من الأرض.

