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الأمير مولاي الحسن يثير إعجاب المغاربة بعد أن قبلته تلميذة صغيرة

بتاريــخ : 8 شتنبر 2017 / 12:53 الأمير مولاي الحسن يثير إعجاب المغاربة بعد أن قبلته تلميذة صغيرة | مجتمع
الأمير مولاي الحسن يثير إعجاب المغاربة بعد أن قبلته تلميذة صغيرة
أعجب المغاربة بصورة إلتقطت للأمير مولاي الحسن خلال حضوره للحفل الذي أعطيت فيه الانطلاقة الرسمية للدخول المدرسي والجامعي والتكوين المهني، وهو يتلقى قبلة من تلميذة بزيها المدرسي خلال تسلمها محفظة

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أعجب المغاربة بصورة إلتقطت للأمير مولاي الحسن خلال حضوره للحفل الذي أعطيت فيه الانطلاقة الرسمية للدخول المدرسي والجامعي والتكوين المهني، وهو يتلقى قبلة من تلميذة بزيها المدرسي خلال تسلمها محفظة واللوازم المدرسية التي قدمت لها.

وتداول النشطاء المغاربة الصورة بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أثنى العديدون على هذه المبادرة الملكية السنوية التي تمكن ملايين التلاميذ من الحصول على الأدوات المدرسية الأساسية.

يشار أن الأمير مولاي الحسن أعطى صباح اليوم الخميس بمدرسة « عبد المومن » بمقاطعة حسان بالعاصمة الرباط، الانطلاقة الرسمية للدخول المدرسي والجامعي والتكوين المهني لسنة 2017 – 2018، وكذا انطلاقة المبادرة الملكية « مليون محفظة » التي سيستفيد منها هذه السنة 4 ملايين و262 ألف تلميذ.

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