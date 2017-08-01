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أعضـاء المجلس الوطني لحزب الاستقــلال يجرون ''كريم غـــلاب'' إلى القضاء.. وها عـــــلاش

بتاريــخ : 8 شتنبر 2017 / 12:50 أعضـاء المجلس الوطني لحزب الاستقــلال يجرون كريم غـــلاب إلى القضاء.. وها عـــــلاش | بوليتيك
أعضـاء المجلس الوطني لحزب الاستقــلال يجرون ''كريم غـــلاب'' إلى القضاء.. وها عـــــلاش
بعد أحداث الضرب والسب والشتم والتشابك بالأيدي التي عرفها المؤتمر الإقليمي لحزب الاستقلال بمنطقة بنمسيك اسباتة مساء 7 شتنبر 2017 ، قرر بعض أعضاء المجلس الوطني للحزب اللجوء إلى القضاء وذلك على خلفية

''شوف تيفي''


بعد أحداث الضرب والسب والشتم والتشابك بالأيدي التي عرفها المؤتمر الإقليمي لحزب الاستقلال بمنطقة بنمسيك اسباتة مساء 7 شتنبر 2017 ، قرر بعض أعضاء المجلس الوطني للحزب اللجوء إلى القضاء وذلك على خلفية ماسموه خرقا للقوانين التنظيمية المتعارف والجاري بها العمل داخل حزب علال الفاسي من طرف ''كريم غلاب'' عضو اللجنة التنفيذية للحزب.

وحسب مصادر ''شوف تيفي'' فقد استمرت أشغال المؤتمر بدون كلمة اللجنة التحضيرية ، وبدون مناقشة أوراق المؤتمر سواء الورقة الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية، وبدون قراءة أسماء المؤتمرين أو المنتدبين للمؤتمر الإقليمي ، حيث تم الدخول في مسطرة انتخاب أعضاء المجلس الوطني دون انتخاب أو انتداب مؤتمرين للمؤتمر العام الوطني في طرد سافر للقوانين وأنظمة حزب الاستقلال حسب وصف المحتجين .

وأضافت نفس المصادر أن لائحة المؤتمرين لم تتوصل بها اللجنة التحضيرية في الآجال المحددة في عشرة أيام كما تم الاتفاق على ذلك من طرف اللجنة التحضيرية في فاتح يوليوز الماضي، و سجل أعضاء المجلس الوطني على ''غلاب'' انتخاب عضو الشبيبة الاستقلالية لم تتوفر فيه الشروط القانونية والمتمثلة في حضوره للمؤتمر الوطني السابق للحزب.


وانتقدت نفس ''المصادر'' تحايل ''غلاب'' الكاتب الإقليمي على أعضاء حزبه خلال المؤتمر حيث أكد بعد أحداث السب والشتم التي عرفها مقر الحزب أثناء أشغال المؤتمر الإقليمي ، أنه سيرفع المؤتمر لمدة ساعة للاستراحة فإذا به بعد دقائق معدودة دخل القاعة وطلب إتمام أشغاله، وأفرز أعضاء المجلس الوطني بالطريقة التي كان يسعى لها منذ البداية ، حيث استاء أعضاء المجلس الوطني وبعض فعاليات الحزب داخل الإقليم مؤكدين أنهم سيلجؤون إلى القضاء لحل نزاعاتهم بناء على محاضر العون القضائي التي سجلت حضورهم .



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