عاجل..وفاة أشهر ملياردير فرنسي عشق المغرب بجنون ﻿

كشفت وسائل إعلام فرنسية قبل قليل من يومه الجمعة، عن وفاة رجل أعمال ''بيير بيرجي'' الذي اشتهر بعشقه للمغرب وبشراكته مع ''إيف سان لوران'' في حدائق ماجوريل بمراكش، وذلك عن عمر يناهز 83 سنة.

"شوف تيفي"



كشفت وسائل إعلام فرنسية قبل قليل من يومه الجمعة، عن وفاة رجل أعمال "بيير بيرجي" الذي اشتهر بعشقه للمغرب وبشراكته مع "إيف سان لوران" في حدائق ماجوريل بمراكش، وذلك عن عمر يناهز 83 سنة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الفرنسي، كان قد حل بالمغرب سنة 1966 رفقة زوجته، وعشق بجنون مدينة مراكش، وعرف بولعه الكبير بالمغرب وبرغبته الشديدة في الحفاظ على تراثه.



وكان الملك محمد السادس، قد استقبل السنة الماضية بالقصر الملكي بمراكش، الراحل بيير بيرجي رئيس مؤسسة "حدائق ماجوريل"، ووشحه بالحمالة الكبرى للوسام العلوي، وأشاد الملك حينها بالانخراط الشخصي وبالوقت الذي خصصه بيير بيرجي لمختلف مشاريعه الثقافية في المغرب، من قبيل متحف المؤسسة بمراكش.





