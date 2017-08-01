ذبح ''حوالا '' لمباركة خط الطرامواي الجديد بالدارالبيضاء ﻿

أقدم بعض المكلفين بإنجاز خط ''طرامواي'' الدار البيضاء الجديد على القيام بطقوس غريبة لمباركة ''الربط'' بين الخط الأول والجديد، وشملت هذه الطقوس ذبح خرفان من فصيلة ''الصردي'' وإراقة دمائهم.

شوف تيفي

أقدم بعض المكلفين بإنجاز خط ''طرامواي'' الدار البيضاء الجديد على القيام بطقوس غريبة لمباركة ''الربط'' بين الخط الأول والجديد، وشملت هذه الطقوس ذبح خرفان من فصيلة ''الصردي'' وإراقة دمائهم.

واعتقد كل من المهندسين والتقنيين والعمال بمن فيهم أتراك وأوروبيين أن ذبح الخرفان، الذي أقيم في موقع ''دورة المذاكرة'' بين شارعي الحزام الكبير وعقبة بن نافع في الحي المحمدي، هو لإقامة حفل شواء على شرفهم، إلا أنهم، وحسب ما أوردت جريدة « الصباح »، فوجئوا بمدهم ب ''السندويتشات''، ما جعلهم يكتشفون بأن إراقة دماء الماشية كان الغرض منه التماس التزكية والمساعدة من القوى الغيبية لضمان ربط ''مبارك'' بين خطوط الطرامواي.