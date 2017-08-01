الفساد يطيح بمديري مكاتب الإستثمار والداخلية تعوضهم بأطر من القطاع الخاص ﻿

وقفت لجنة تفتيش خاصة كلفت برصد خروقات واختلالات المكاتب الجهوية للاستثمار، التي أدانها خطاب العرش، على العديد من النقط السوداء التي أغضبت كبار مسؤولي الداخلية، وجعلتهم يسارعون إلى إعداد لائحة

شوف تيفي





وقفت لجنة تفتيش خاصة كلفت برصد خروقات واختلالات المكاتب الجهوية للاستثمار، التي أدانها خطاب العرش، على العديد من النقط السوداء التي أغضبت كبار مسؤولي الداخلية، وجعلتهم يسارعون إلى إعداد لائحة تعيينات جديدة، تهم مديري هذه المراكز.



وقالت مصادر مطلعة من داخل مديرية تنسيق الشؤون الإقتصادية بوزارة الداخلية التي تعنى بشؤون هذه المراكز "للصباح" أن جل رؤساء المكاتب الجهوية للإستثمار ستتم الإطاحة بهم، وإن لائحة جديدة بأسماء مسؤولين جدد سيتم الإعلان عنها، تزامنا مع حركة تعيينات جديدة مرتقبة في صفوف الولاة والعمال مطلع السنة المقبلة، مضيفة أن إختيارهم جاء خارج أسوار الوزارة، وأن جل الأسماء التي يتم تداولها قادمة من القطاع الخاص وهي أسماء لها تجارب في قطاع المال والأعمال.



وكشفت عمليات التفتيش التي طالت جل المراكز الجهوية، أن بطء عملية الاستثمار يتحمل مسؤوليته مديرون جهويون، ومعهم بعض الولاة الذين يرفضون التأشير على العديد من ملفات الاستثمار لحسابات شخصية، لا علاقة لها باحترام القوانين التي تنظم العملية.



ووفق ذات المصدر، فقد قرر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إعادة هيكلة المراكز الجهوية التي حولها البعض إلى "بقرة حلوب" عبر تقوية قدراتها التدبيرية وذلك بهدف تسهيل وتسريع وثيرة العملية الإستثمارية، وجعلها أداة فعالة للدفع بالإقتصاد الجهوي نحو النمو وتوفير المزيد من الثروات وفرص الشغل، وتمكينها من الإضطلاع بأدوار جديدة وفق برنامج عمل وإستراتيجية واضحة.





