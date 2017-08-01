بالفيــديو: استقلاليون يطردون ''غـلاب'' من رئاسة المؤتمر الإقليمي للحزب بسباتة.. وهذه حقيقة ما وقع ﻿

توصلت قناة ''شــوف تيفي'' بفيديو يوثق لحظات الضرب والشتم بين أبناء علال الفاسي بقلب مقر حزب الاستقلال بسباتة وذلك أثناء انعقاد المؤتمر الإقليمي للتصويت على أعضاء المجلس الوطني أمس 7 غشت 2017 بالدار

"شـوف تـيفي"

توصلت قناة "شــوف تيفي" بفيديو يوثق لحظات الضرب والشتم بين أبناء علال الفاسي بقلب مقر حزب الاستقلال بسباتة وذلك أثناء انعقاد المؤتمر الإقليمي للتصويت على أعضاء المجلس الوطني أمس 7 غشت 2017 بالدار البيضاء .

وعلمت "شــوف تيفي" من مصدر مقرب كان ضمن شهود عيان وتحفظ عن ذكر اسمه ، أن السبب في الفوضى العارمة التي عرفها مؤتمر الحزب يعود إلى ما قبل انطلاق أشغال المؤتمر الإقليمي بسباتة الذي ترأسه "كريم غلاب" عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال والكاتب الاقليمي للحزب بإقليم بنمسيك سباتة، حيث جاء كاتب فرع سباتة "عبد العزيز مومن' ومعه " خالد العروسي" أعضاء المجلس الوطني للحزب بعون قضائي من أجل ضبط لائحة المؤتمرين بصفاتهم وانتماءاتهم للإقليم، الشيء الذي رفضه في البداية بعض المحسوبين على جناح "غلاب" أحد أنصار المرشح الجديد للأمانة العامة لحزب الاستقلال "نزار بركة" وذلك راجع لحسابات سياسية تدخل في إطار السباق القبلي على الأمانة العامة للحزب .

وأكد ذات المصدر أن هؤلاء الذين اعترضوا على مسطرة المؤتمر الإقليمي كان الدافع الأساسي أنهم لم يتوصلوا بإشعار وإخبار لتاريخ المؤتمر الاقليمي، كما أنهم اعترضوا لأن المؤتمر الإقليمي لم تكن له لجنة تحضيرية ولم تناقش أوراق المؤتمر، مما يعني حسب نفس المتحدث أن المؤتمر الإقليمي ليست له قواعد حسب ماهو متعارف عليه من الناحية التنظيمية .

وأضاف ذات المتحدث لـ"شوف تـيفي" أن "غلاب " يحاول اليوم الدفع بأصدقائه وتقويه جناحه داخل حزب الاستقلال ، ولو بخرق القانون التنظيمي للحزب لأن "غلاب" الكاتب الإقليمي الذي هو عضو اللجنة التنفيذية في حالة التنافي و قانون الحزب لايسمح له أن يكون رئيسا للمؤتمر وهو ينتمي إلى نفس الإقليم ومؤتمر فيه.

وكان هذا كافيا لإدخال الاستقلاليين والاستقلاليات في المشادات الكلامية والسب والشتم والتشابك بالأيادي بين المحسوبين على غلاب ومناضلي حزب الاستقلال الذين لم يستصيغوا الصيغة التي مر بها التحضير لهذا المؤتمر الإقليمي، ولهذه الأسباب قدموا انسحابهم واعتراضهم على أشغال المؤتمر الإقليمي وقالوا أنه مؤتمر باطل في أساسه ، على حد قولهم.