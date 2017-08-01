البام يحدد موعد البث في إستقالة ''العماري'' ويحذر من سياسة العثماني ''اللاشعبية'' ﻿

أعلن المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، عن عقد الدورة العادية للمجلس الوطني للحزي يوم 21 أكتوبر 2017 بمدينة الصخيرات، طبقا لاقتراح رئاسة المجلس الوطني، لمناقشة تقارير اللجان الوظيفية للمجلس،

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أعلن المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، عن عقد الدورة العادية للمجلس الوطني للحزي يوم 21 أكتوبر 2017 بمدينة الصخيرات، طبقا لاقتراح رئاسة المجلس الوطني، لمناقشة تقارير اللجان الوظيفية للمجلس، وتقرير المكتب السياسي، والبث في استقالة الأمين العام ''إلياس العماري'' بالإضافة إلى تعديلات على النظام الداخلي.



وعبر المكتب السياسي بعد إجتماعه يوم أمس الخميس بالرباط عن قلقه وانشغاله بشأن ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الوطنية بسبب السياسات الحكومية اللاشعبية التي أجهزت على حقوق ومكتسبات الشغيلة، وهذا ما أكدته تقارير الهيئات والمنظمات الوطنية والدولية.



وبمناسبة الدخول المدرسي، جدد أعضاء المكتب السياسية الدعوة إلى ضرورة اعتماد سياسة تربوية وتعليمية متكاملة وتشاركية تعالج القضايا الجوهرية للقطاع، وتضع نصب عينيها العنصر البشري والإبداع التربوي-التعليمي، وتركز على الكيف بدل الكم، كما أدان قادة حزب البام العمليات الإرهابية التي كانت مسرحا لها عدة دول في الآونة الأخيرة، معبرا عن تعازيه لأسر الضحايا وتضامنه مع شعوب وحكومات البلدان التي كانت ضحية هذه العمليات الجبانة، كما شدد على ضرورة خلق جبهة دولية لمواجهة فكر التطرف والكراهية والعنف.



وفي ختام اجتماعهم اتفق أعضاء المكتب السياسي على تكثيف مواكبتهم للدينامية السياسية والتنظيمية للحزب في مختلف مستوياتها، وتعزيز التواصل والانفتاح على المواطنات والمواطنين والإنصات لهم ولانشغالاتهم وترجمتها حزبيا ومؤسساتيا، وفق الموقع الرسمي للحزب.





