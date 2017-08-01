خطير..نايضة قرطاس: شبكة مخدرات تدهس دركيين بسيدي سليمان ﻿

أطلقت عناصر الدرك الملكي بالقنيطرة الاثنين الماضي، النار على أفراد شبكة تهريب رفضت الامتثال لعناصر كوكبة الدراجات النارية بـ ''النخاخصة'' بين سيدي سليمان وعاصمة الغرب، وأشرف القائد الجهوي للدرك

أطلقت عناصر الدرك الملكي بالقنيطرة الاثنين الماضي، النار على أفراد شبكة تهريب رفضت الامتثال لعناصر كوكبة الدراجات النارية بـ "النخاخصة" بين سيدي سليمان وعاصمة الغرب، وأشرف القائد الجهوي للدرك الملكي شخصيا على التدخل وإطلاق الرصاص بعد ساعتين من المطاردة، واسفرت العملية عن حجز حوالي طن من المخدرات.

أطلقت عناصر الدرك الملكي بالقنيطرة الاثنين الماضي، النار على أفراد شبكة تهريب رفضت الامتثال لعناصر كوكبة الدراجات النارية بـ "النخاخصة" بين سيدي سليمان وعاصمة الغرب، وأشرف القائد الجهوي للدرك الملكي شخصيا على التدخل وإطلاق الرصاص بعد ساعتين من المطاردة، واسفرت العملية عن حجز حوالي طن من المخدرات.