طقس حار يصل إلى 45 درجة بهذه المناطق يومه الجمعة ﻿

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الجمعة، أن يكون الطقس حارا نوعا ما إلى حار بكل من شرق البلاد، وجنوب الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي للبلاد، وداخل السهول وسوس والشياظمة، مع تشكل سحب

"شوف تيفي"

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الجمعة، أن يكون الطقس حارا نوعا ما إلى حار بكل من شرق البلاد، وجنوب الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي للبلاد، وداخل السهول وسوس والشياظمة، مع تشكل سحب منخفضة كثيفة بالسواحل الوسطى وجنوب المحيط. كما ستتمركز سحب ركامية بعد الزوال بالأطلس المتوسط والمنطقة الشرقية، فيما ستكون السماء غائمة بأقصى جنوب البلاد وصافية إلى قليلة السحب بباقي الأرجاء الأخرى .

وستظهر سحب منخفضة خلال الليل والصباح قرب السواحل مع كتل من الضباب. وستهب رياح معتدلة القوة من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة شرقية بالبوغاز ومن القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي وشمالية إلى غربية في باقي المناطق. وستتأرجح درجات الحرارة الدنيا مابين 11 و16 درجة بالمرتفعات، ومابين 22 و28 درجة بغرب البوغاز والسايس وسهول غرب الأطلس وداخل سوس والجنوب الشرقي وكذلك شرق وجنوب الأقاليم الجنوبية، و ما بين 17 و22 درجة بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة العليا مابين 26 و32 درجة بالمرتفعات وجوار السواحل، ومابين 31 و36 درجة بالمنطقة الشرقية وبسهول المحيط، ومابين 36 و41 درجة بالسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والشياظمة وسوس والسفوح الجنوبية الشرقية والشمال الغربي للأقاليم الصحراوية، ومابين 41 و45 درجة شرق وجنوب الأقاليم الجنوبية وبأقصى الجنوب الشرقي للمملكة.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وما بين طنجة والمحمدية.