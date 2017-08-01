عاجل..زلزال قوي يهز هذه الدولة ويتسبب في أمواج تسوناني..وهذا عدد القتلى ﻿

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا بقوة 8.1 درجة هز المنطقة الواقعة قبالة ساحل جنوب المكسيك الجنوبي مما أدى إلى مقتل شخصين على الأقل وتسبب في حدوث موجات تسونامي صغيرة وألحق أضرارا ببعض

"شوف تيفي"

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا بقوة 8.1 درجة هز المنطقة الواقعة قبالة ساحل جنوب المكسيك الجنوبي مما أدى إلى مقتل شخصين على الأقل وتسبب في حدوث موجات تسونامي صغيرة وألحق أضرارا ببعض المباني، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة رويتيرز البريطانية.

ويعتبر هذا الزلزال أقوى على الأرجح من زلزال مدمر حدث عام 1985 وسوى مناطق من مكسيكو سيتي بالأرض وأدى إلى مقتل الآلاف لكن التقارير الأولية عن الأضرار في المدينة محدودة.

وكان مركز الزلزال على بعد 123 كيلومترا جنوب غربي مدينة بيجيجيابان في ولاية تشياباس الجنوبية وعلى عمق 43 ميلا .وقال مانويل فيلاسكويز حاكم تشياباس إن ثلاثة أشخاص لاقوا حتفهم في الولاية.

وقال مركز التحذير من أمواج المد العاتية (تسونامي) في المحيط الهادي إن الزلزال تسبب في ارتفاع الأمواج إلى 0.7 متر في المكسيك. وأضاف أن من المحتمل حدوث أمواج مد خطيرة خلال ثلاث ساعات.