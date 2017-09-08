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مثيــر وبالصور: ''أدومة'' المثلي المغربي الشهير تيتكيف "الكارو" ويتحدث عن أحوال الحياة والفقر و الغنى..وهذه التفاصيل

بتاريــخ : 8 شتنبر 2017 / 02:44 مثيــر وبالصور: أدومة المثلي المغربي الشهير تيتكيف الكارو ويتحدث عن أحوال الحياة والفقر و الغنى..وهذه التفاصيل | مجتمع
مثيــر وبالصور: ''أدومة'' المثلي المغربي الشهير تيتكيف "الكارو" ويتحدث عن أحوال الحياة والفقر و الغنى..وهذه التفاصيل
ر المثلي المغربي الشهير المعروف بــ''أدومة'' صورة جديدة له وهو يدخن على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك

"شوف تيفي"

نشر المثلي المغربي الشهير المعروف بــ"أدومة" صورة جديدة له وهو يدخن على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك ، وقال معلقا على صورته "أصبحت أدخن كلما احسست بالحاجة والصراحة ترتاح اعصابي وارتاح وانا الذي كنت ضد التدخين ، افكر بتجربة اشياء اخرى كنت ضدها بالمجمل..."

واسترسل في تدوينته قائلا: " هي الحياة تغير فيا وفيك وتغير احوالنا وتتقلب ايامنا فوق وتحت كأنه طجين يطهى على نار هادئة فرح..جرح ..فقر..غنى.. هي الاعضاء الغير المرئية ملموسة وغير ملموسة انها المشاعر.. المشاعر فقط تخيل معي لولا وجود هذه المشاعر."

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شوف تيفي أدومة المثلي المغربي الشهير

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