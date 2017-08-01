صادم..منظمة الصحة العالمية تصدم العالم بمعدلات الانتحار وها شحال من واحد كينتاحر في الثانية وهذا ترتيب المغرب ﻿

يشهد العالم كل يوم حالات انتحار، حيث كشفت منظمة الصحة العالمية عن رقم صادم يصل إلى 800 ألف شخص سنويا، أي بمعدل حالة واحدة كل 40 ثانية.

''شوف تيفي''

يشهد العالم كل يوم حالات انتحار، حيث كشفت منظمة الصحة العالمية عن رقم صادم يصل إلى 800 ألف شخص سنويا، أي بمعدل حالة واحدة كل 40 ثانية.

ويعتبر الرقم صادم للغاية، والذي أعلنت عنه منظمة الصحة العالمية بمناسبة اليوم العالمي لمنع الانتحار، الذي يوافق يوم العاشر من شهر شتنبر الجاري.

وتمثل كل حالة انتحار مأساة تؤثر على الأسر والمجتمعات والبلدان بأكملها بما تحدثه من آثار طويلة الأمد على من تركوهم وراءهم، حيث كشفت المنظمة الأممية أن الشباب الذين

تتراوح أعمارهم بين 15 و34 عاما، يتعرضون لمخاطر الانتحار بشكل خاص، وأن الانتحار يعد السبب الثاني لوفاة الشباب في الفئة العمرية من 15 إلى 29 سنة.

ويعد المغرب إلى جانب السودان، أول الدول العربية من حيث انتشار ظاهرة الانتحار بالمنطقة.