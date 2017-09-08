 بالصور..بعد تألقه مع المنتخب وريال مدريد: حكيمي محيح مع صاحبتو ﻿
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بالصور..بعد تألقه مع المنتخب وريال مدريد: حكيمي محيح مع صاحبتو

بتاريــخ : 8 شتنبر 2017 / 02:08 بالصور..بعد تألقه مع المنتخب وريال مدريد: حكيمي محيح مع صاحبتو | سبور
بالصور..بعد تألقه مع المنتخب وريال مدريد: حكيمي محيح مع صاحبتو
بعد أيام من تألقه مع المنتخب المغربي وفريقه ريال مدريد، تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور التي ظهر خلالها النجم الصاعد للأسود أشرف حكيمي رفقة حبيبته الإسبانية.

"شوف تيفي"

بعد أيام من تألقه مع المنتخب المغربي وفريقه ريال مدريد، تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور التي ظهر خلالها النجم الصاعد للأسود أشرف حكيمي رفقة حبيبته الإسبانية.

وتفاعل النشطاء بكثافة مع هذه الصورة، حيث أكد العديد منهم عن إعجابهم الكبير بها، متمنين في الوقت نفسه السعادة في حياته الشخصية رفقة حبيبته التي تم وصفها بالحسناء والجميلة.

ومن جهة أخرى، أوضح آخرون بأن حكيمي أصبح معروفا بالمغرب ويمثل منتخب دولة لها تقاليدها وعاداتها المتسمة بالحياء والحشمة وبالتالي فإن ظهوره رفقة حبيبته وهو يتبادل القبل أمر غير مقبول.

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المغرب شوف تيفي أشرف حكيمي مواقع التواصل الاجتماعي

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