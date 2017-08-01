مثير بالفيديو..أمريكية تدخل موسوعة غينيس بسبب طول أظافرها ..وها المشكل لي وقع ليها ﻿

دخلت أيانا ويليمز من ولاية تكساس موسوعة غينيس بوك للأرقام القياسية، وحصلت على لقب أطول أظافر يد للإناث بعدما بلغ طول أظافرها 5,7 أمتار وفقا لأحدث تسجيلات غينيس العالمية.

''شوف تيفي''

دخلت أيانا ويليمز من ولاية تكساس موسوعة غينيس بوك للأرقام القياسية، وحصلت على لقب أطول أظافر يد للإناث بعدما بلغ طول أظافرها 5,7 أمتار وفقا لأحدث تسجيلات غينيس العالمية.

وكشفت مصادر أمريكية ناطقة بالعربية أن أيانا التي تبلغ من العمر 60 سنة لم تقم بقص أظافرها منذ أكثر من 23 سنة، حيث أنها تبقى بعيدة عن الأشغال المنزلية وخصوصا

غسل الأطباق، كما كشفت عن ذلك في حوار لها، وتستخدم الصابون المضاد للبكتيريا وأدوية تصليب الأظافر للعناية بأظافرها.

وأشارت المتحدثة أنها لا تجد صعوبة كبيرة في القيام بأي من المهام اليومية، باستثناء ارتداء سراويلها.