مثير وبالصورة.. مرة اخرى أقلام مدرسية على شكل ''كارو'' و''سيكار'' تشعل مواقع التواصل الاجتماعي ﻿

مرة اخرى بعدما سبق ان تناولت شوف تيفي الموضوع في السنة الفارطة أثار من جديد ظهور أقلام حبر على شكل ''سجائر''، مع انطلاق الموسم الدراسي، سخط رقعة واسعة من المواطنين المغاربة، بعد تداول صور لها على نطاق

''شوف تيفي''

مرة اخرى بعدما سبق ان تناولت شوف تيفي الموضوع في السنة الفارطة أثار من جديد ظهور أقلام حبر على شكل "سجائر"، مع انطلاق الموسم الدراسي، سخط رقعة واسعة من المواطنين المغاربة، بعد تداول صور لها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلفت أقلام "السجائر" استياء وتذمر الفايسبوكيين وأولياء الأمور، حيث طالبوا من الجهات الوصية على قطاع التربية والتعليم، بعد سماحها بترك هذه المستلزمات بأن تباع في المكتبات بأرجاء مدن المغرب.

واعتبر الفايسبوكيون أن وضع أقلام على هيئة "سجائر" في متناول التلميذات والتلاميذ، من شأنه تحفيزهم على التدخين حقيقة، بعد اعتيادهم على تجريب العملية بواسطة السجائر المفترضة.

إلى ذلك، طالب المواطنون من كافة الجهات المسؤولة سيما منها الساهرة على قطاع التربية والتعليم، بوقف هذه الأقلام وعدم السماح نهائيا ببيعها بالمكتبات العمومية، والضرب على أيدي كل مخالف في هذا الصدد.