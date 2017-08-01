خلافا للمتداول...هذه حقيقة إغلاق مركب محمد الخامس في وجه الرجاء والوداد ﻿

عكس الأخبار الرائجة في الفترة الأخيرة، خاصة بين جماهير الغريمين التقليديين، الرجاء والوداد البيضاويين، نفى محمد الجواهري، المدير العام لشركة ''كازا افنت''، المسؤولة عن تدبير مركب محمد الخامس،

''شوف تيفي''

عكس الأخبار الرائجة في الفترة الأخيرة، خاصة بين جماهير الغريمين التقليديين، الرجاء والوداد البيضاويين، نفى محمد الجواهري، المدير العام لشركة "كازا افنت"، المسؤولة عن تدبير مركب محمد الخامس، إغلاق الملعب.

وكذب الجواهري الأخبار التي ربطت هذا الإغلاق بإخضاع مركب محمد الخامس، للإصلاحات بعرض تجهيزه لاحتضان المباراة المهمة التي ستجمع المنتخب المغربي بنظيره الغابوني، برسم التصفيات المؤهلة لنهائيات روسيا 2018.

وتأكيدا لتصريحات الجواهري، أكد الأخير أن الملعب سيفتح في وجه الناديين المذكورين، بالإضافة إلى استقبال المباراة الأولى لنادي الراسينغ البيضاوي "الراك" في انتظار انتهاء

الروتوشات النهائية لتجهيز ملعب "الأب جيكو"، كما أن الملعب سيكون جاهزا لاستقبال المباراة المهمة التي ستجمع نادي الوداد الرياضي برسم دوري أبطال إفريقيا.