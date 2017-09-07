حضيو راسكم..بالصور.. شوفوا كيفاش شاب وصاحبتو كينصبوا على الناس وسط الطريق ﻿

لاحظ مجموعة من المواطنين بمدينة أكادير، مشاهد جديدة من النصب على الناس، من طرف شخص بصحبة فتاة، حيث يستهدفون العائلات بالخصوص، قرب مركز تجاري مشهور.

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لاحظ مجموعة من المواطنين بمدينة أكادير، مشاهد جديدة من النصب على الناس، من طرف شخص بصحبة فتاة، حيث يستهدفون العائلات بالخصوص، قرب مركز تجاري مشهور.

وكشف مصدر خاص أن هذين النصابين يغريان العائلات بجوائز خيالية من قبيل الذهاب إلى العمرة، بعد أن يجيبوا على سؤال حول وجهتهم المفضلة، وكيفما كان الجواب يقولان لهم "مبروك"، ويستدرجانهم بعد ذلك إلى مقر الشركة ليبيعوا لهم بطائق خاصة بالسياحة يصل ثمنها إلى 7000 درهم، فيها خصومات على مصاريف الفنادق و الرحلات في العالم، غير أن ذلك جله ليس إلا كذب في كذب من أجل ربح المال بطرق غير مشروعة.