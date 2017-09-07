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مؤلم وبالصورة.. وفاة ابن فنانة مغربية معروفة

بتاريــخ : 7 شتنبر 2017 / 23:18 مؤلم وبالصورة.. وفاة ابن فنانة مغربية معروفة | ثقافة و فنون
مؤلم وبالصورة.. وفاة ابن فنانة مغربية معروفة
كشفت الفنانة المغربية المصرية سارة حبيب في تدوينة مساء اليوم الخميس، عن وفاة ابنها، عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي ''فايسبوك''.

شوف تيفي


كشفت الفنانة المغربية المصرية سارة حبيب في تدوينة مساء اليوم الخميس، عن وفاة ابنها، عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".

وكتبت سارة تدوينة مؤثرة قالت فيها "إنا لله وإنا إليه راجعون رحمة الله عليك ابني الغالي وأدخلك الله فسيح جناته"، حيث توالت عليها رسائل التعازي والمواساة.

وتعد سارة حبيب فنانة مغربية درست التمثيل في لندن، قررت شد الرحال إلى القاهرة، وشاركت في بعض الأعمال المصرية كفيلم "شارع الهرم" للمخرج محمد الشوري، ومسلسلات "نونة المأذونة" مع حنان ترك والمخرج منال الصيفي، و"كلمات" لوائل فهمي عبد الحميد، و"الخفافيش" لأحمد النحاس، و"الصفعة" لمجدي أبو عميرة، و"المنتقم" لحاتم علي، وشاركت في مسلسل إنجليزي بعنوان "استند رز"، وشاركت في الفيلم المغربي "اللعبة" للمخرج إدريس العلمي، كما احترفت الغناء وأصدرت مجموعة من الأغاني مؤخرا.

تعازينا الحارة وإنا لله وإنا إليه راجعون

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