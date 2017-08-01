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''مسؤول عسكري'' يصدم شرطيين بسيارته الخفيفة بإنزكان

بتاريــخ : 7 شتنبر 2017 / 22:28 مسؤول عسكري يصدم شرطيين بسيارته الخفيفة بإنزكان | حوادث و حقوق
''مسؤول عسكري'' يصدم شرطيين بسيارته الخفيفة بإنزكان
كشف مصدر طبي أن شرطيين يعملان بالمنطقة الأمنية لإنزكان، تعرضا صبيحة اليوم الخميس لحادثة سير، نقلا على إثرها للمستعجلات لتلقي العلاجات الضرورية بالمستشفى.

شوف تيفي



كشف مصدر طبي أن شرطيين يعملان بالمنطقة الأمنية لإنزكان، تعرضا صبيحة اليوم الخميس لحادثة سير، نقلا على إثرها للمستعجلات لتلقي العلاجات الضرورية بالمستشفى.

ووفق إفادة ذات المصدر، فإصابة الشرطيين اللذين كانا يمتطيان دراجتهما الخاصة في إتجاه مقر عملهما لا تدعو للقلق ولا تتطلب أي تدخل جراحي دقيق، حيث أن أحد المصابين غادر المستشفى في حين يحتاج الشرطي الآخر لبعض الفحوصات على مستوى إحدى قدميه.

وفي ذات السياق، كشف مصدر مطلع أن الواقعة هي فقط حادثة سير عادية، ناتجة عن إصطدام سيارة خفيفة لعسكري يشتغل هو الآخر بالثكنة العسكرية لبنسركاو.



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