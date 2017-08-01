 محاولات بئيسة لتغليط الرأي العام الدولي والتشكيك في صور المجازر والابادات الجماعية الحقيقية التي يتعرض لها أقلية الروهينغا بماينمار ﻿
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محاولات بئيسة لتغليط الرأي العام الدولي والتشكيك في صور المجازر والابادات الجماعية الحقيقية التي يتعرض لها أقلية الروهينغا بماينمار

بتاريــخ : 7 شتنبر 2017 / 22:01 محاولات بئيسة لتغليط الرأي العام الدولي والتشكيك في صور المجازر والابادات الجماعية الحقيقية التي يتعرض لها أقلية الروهينغا بماينمار | دولي
محاولات بئيسة لتغليط الرأي العام الدولي والتشكيك في صور المجازر والابادات الجماعية الحقيقية التي يتعرض لها أقلية الروهينغا بماينمار
بعدما تحرك الضمير العربي وتفاعل العديد من منظمات وهيآت بالدول العربية والاسلامية وطالبوا بالخروج الى الشارع تنديدا بالمجازر والانتهاكات التي تقع لمسلمي بورما حاولت بعض الجهات

"شوف تيفي"

بعدما تحرك الضمير العربي وتفاعل العديد من منظمات وهيآت بالدول العربية والاسلامية وطالبوا بالخروج الى الشارع تنديدا بالمجازر والانتهاكات التي تقع لمسلمي بورما حاولت بعض الجهات اغراق مواقع التواصل الاجتماعي بصور مفبركة عن المجازر التي يتعرض لها الروهينغا ببورما و من تم الاعلان أن الحرب على المسلمين مفبركة و انها صور لضحايا اخرين في مناطق اخرى ولا تمت بصلة للروهينغا ، محاولة منها التشكيك في حقيقة المجازر و الابادة الجماعية التي تتعرض لها اقلية الروهينغا بماينمار لأجل التقليل من حجم عمليات الابادة و التهجير القسري التي يتعرضون لها بدل فتح ملف الروهينغا دوليا و كشف الاطراف المتورطة في ارتكاب الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الانساني و توجيه الاتهام لحكومة ماينمار العسكرية الفاشية و الطوائف البوذية المدعومة من قبلها بارتكاب جرائم خطيرة ضد الانسانية يتم تعويم النقاش و تسطيحه حول حقيقة الانتهاكات من عدمها .

وجدير بالذكر أنه من المعروف اليوم لدى جميع المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الاقليات بما فيها الامم المتحدة و المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بان اقلية الروهينغا تتعرض لتصفية ممنهجة منذ سنوات و تشتد في كل مرة من اجل تسريع التهجير القسري و التدمير الكلي لهذه الاقلية حسبما هو موثق من قبل المنظمات الدولية و مجرم من قبل الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان و البرتوكول الاضافي لاتفاقية جنيف لسنة 1949 بشان حماية المدنيين في النزاعات المسلحة الداخلية.

 

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