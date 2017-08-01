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هيئة الأطباء البياطرة تتهم ''الحرارة'' و''طريقة الذبح والسلخ'' بحرمان الاسر من لحوم الأضاحي

بتاريــخ : 7 شتنبر 2017 / 21:21 هيئة الأطباء البياطرة تتهم الحرارة وطريقة الذبح والسلخ بحرمان الاسر من لحوم الأضاحي | مجتمع
هيئة الأطباء البياطرة تتهم ''الحرارة'' و''طريقة الذبح والسلخ'' بحرمان الاسر من لحوم الأضاحي
أكد بلاغ للمجلس الوطني للهيئة الوطنية للأطباء البياطرة حول جودة الأضاحي بأن السبب وراء تعفن وتغير لون لحم الأكباش له علاقة مباشرة بعدم إحترام الشروط الصحية للذبح والسلخ وكذا شروط الإحتفاظ


بوليتيك
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أكد بلاغ للمجلس الوطني للهيئة الوطنية للأطباء البياطرة حول جودة الأضاحي بأن السبب وراء تعفن وتغير لون لحم الأكباش له علاقة مباشرة بعدم إحترام الشروط الصحية للذبح والسلخ وكذا شروط الإحتفاظ بالسقيطة في ظروف التبريد الغير الجيدة خصوصا مع تزامن عيد الأضحى مع فصل الصيف ومايتبعه من إرتفاع في درجة الحرارة.

وأوضحت الهيئة أن زهاء 350 طبيبة وطبيب بيطري يمارسون بالقطاع العام خاصة ''بالأونسا والجماعات المحلية'' منضوين تحت لواء الهيئة الوطنية يشرفون يوميا بمختلف مجازر المملكة على مراقبة جودة الذبائح واللحوم المستهلكة ووفروا مداومة طيلة أيام العيد قصد التواصل المباشر مع المواطن، وقد أكدوا لنا كذلك على أنه لا أساس لصحة ما ثم الترويج له مؤخرا حول أسباب تعفن ذبائح عيد الأضحى.

ووفق الهيئة أن الأطباء المنضوين تحت الهيئة قاموا في غضون هذا الأسبوع بإرسال عينات إلى المختبرات الوطنية التي أكدت التحليلات خلو اللحوم من أي مادة محظورة، بعد التداول الإعلامي حول وجود بعض الأدوية والعقاقير المهربة والغير المرخصة في السوق وإقتناء بعض الكسابة لها أو إقتناء أدوية بدون وصفات طبية.

وطمأنت الهيئة التي إنتصرت لبلاغات سابقة ''للأونسا'' المواطنين، بالتأكيد على أن ما يناهز ألف طبيبة وطبيب بيطري خواص يعملون، تحت لواء الهيئة، على مدار السنة في جميع أنحاء المملكة سواء من خلال العمل الميداني اليومي أو من خلال حملات التلقيح الدورية المنظمة من طرف مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ''أونسا'' عبر التتبع عن كتب لعملية تربية وتسمين قطيع الأغنام والماعز والابقار، مستعملين الأدوية المرخصة حسب وصفات طبية رشيدة مع الإحترام التام لمدة الإنتظار قبل موعد الذبح، والذين أكدوا بأن لاوجود لأي حالة وباء.



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