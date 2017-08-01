هذه هي التفاصيل الكاملة للمباحثات بين ناصر بوريطة وكاتب الدولة الأمريكي ريكس تيليرسن ﻿

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ،ناصر بوريطة، اليوم الخميس بمقر وزارة الخارجية الأمريكية بواشطن، مباحثات مع كاتب الدولة الأمريكي السيد ريكس تيليرسن.

"شوف تيفي"+"و م ع"

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ،ناصر بوريطة، اليوم الخميس بمقر وزارة الخارجية الأمريكية بواشطن، مباحثات مع كاتب الدولة الأمريكي السيد ريكس تيليرسن.

وهمت هذه المباحثات الشراكة الاستراتيجية المتعددة الأبعاد القائمة بين الرباط وواشنطن اللذين يجمعهما اتفاق التبادل الحر الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2016، و الحوار الاستراتيجي الذي تم إطلاقه سنة 2012، وسبل تعزيزها أكثر على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية ومكافحة آفة الارهاب.

كما تناولت هذه المباحثات الوضع في المنطقة المغاربية وخاصة الملف الليبي، وكذا الوضع في منطقة الساحل، وقضية الصحراء المغربية.

وبهذه المناسبة، أكد المسؤولون الأمريكيون تشبثهم بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع المملكة المغربية، وعرفانهم للقيادة الحكيمة للملك، وللدور الهام الذي يضطلع به في القضايا المرتبطة بالعالم العربي وإفريقيا، وكذلك السلم والاستقرار الدوليين.

وأجرى بوريطة صباح اليوم ،أيضا، مباحثات بوزارة الخارجية الأمريكية مع كل من دفيد ساترفيلد، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وتيري وولف المبعوث الرئاسي الخاص للتحالف الدولي لمحاربة داعش.