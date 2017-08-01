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بالصورة.. الشاب اللي قالو ذبح شاب في أكادير طلع بطل وعتق الناس+تفاصيل مثيرة

بتاريــخ : 7 شتنبر 2017 / 20:46 بالصورة.. الشاب اللي قالو ذبح شاب في أكادير طلع بطل وعتق الناس+تفاصيل مثيرة | حوادث و حقوق
بالصورة.. الشاب اللي قالو ذبح شاب في أكادير طلع بطل وعتق الناس+تفاصيل مثيرة
علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها أن الشاب الذي ظهر في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي والذي قيل إنه ذبح شابا آخر، هو بطل الواقعة والضحية في نفس الوقت والشخص الذي ظهر أرضا كان هو المعتدي


"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدرها أن الشاب الذي ظهر في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي والذي قيل إنه ذبح شابا آخر، هو بطل الواقعة والضحية في نفس الوقت والشخص الذي ظهر أرضا كان هو المعتدي والمهاجم الذي حاول رفقة آخرين تحويل فرحة ساكنة حي القدس بأكادير إلى مأساة.

وأوضح مصدر "شوف تيفي" أن الشاب البطل كما وصفه يدعى "يونس.ف"، كان يقيم رفقة أشخاص احتفالا بمناسبة "بوجلود"، قبل أن يتفاجأ بالشخص المنحدر من مدينة فاس، والذي ظهر ملقى أرضا في الفيديو، وهو يقتحم الاحتفال محاولا خلق البلبلة، وخلال تدخل "يونس" لمنعه تلقى هذا الأخير طعنة على مستوى البطن.

وأضاف المصدر ذاته أن "يونس" وبالرغم من تلقيه الطعنة، دافع بقوة عن سلامة المتواجدين معه، ووجه ضربات لإبن مدينة فاس الذي سقط أرضا مغشيا عليه.

وأضاف ذات المصدر أن "يونس" وبالرغم من دفاعه عن نفسه وعن المتواجدين معه، فقد تم اعتقاله رفقة ابن مدينة فاس، و تم وضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية.



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