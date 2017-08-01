مثير..هادشي باقين غير فالندوة الصحفية..أحلام تقصف وإليسا ترد وها أشنو واقع في ''ذو فويس'' ﻿

يبدو أن الموسم الجديد لبرنامج ''ذو فويس'' لن يمر بسلام، حيث قصفت المثيرة للجدل أحلام أو ''الملكة'' كما يلقبها جمهورها اللجنة السابقة للبرنامج.

شوف تيفي



يبدو أن الموسم الجديد لبرنامج "ذو فويس" لن يمر بسلام، حيث قصفت المثيرة للجدل أحلام اللجنة السابقة للبرنامج، وقالت أحلام أو "الملكة" كما يلقبها جمهورها خلال الندوة الصحفية أنّها وزملاؤها الجدد في لجنة تحكيم "ذو فويس"، "استفدنا من اللجنة السابقة، وأخذنا كلّ ملحوظاتهم"، مشيرةً إلى أنّهم "كانوا الطعم والآن سنكمل بعدهم"، موضحة "شفنا نقاط ضعفهم، أنا بقول عن نفسي، في أشياء رح أتحاشاها في المواجهات، من ناحية الإختيارات والأمور التي قد تقع"، لافتة إلى أن "دورنا هو أن نكمل وراهم وتحاشي الأخطاء التي اقترفوها.. وأنا أريد أن أضيف شخصيتي وصوتي".

ويبدو أن هذا الكلام لم يرق زميلتها الجديدة في اللجنة اللبنانية إليسا التي ردت بسرعة وقالت "أنا لست لأكمل مكان أحد. أنا جئت لأؤدي دوري وأضع هويتي وروحي، لكن لا أعرف نقاط ضعفهم لأصححها، وكلّ واحد منهم له جمهور كبير، ونحن الشيء نفسه".

وختمت "طبيعة البرنامج تحرّكنا، فليس من الضروري الالتفات إلى الخلف لمعرفة أخطائهم والقيام بالعكس، والعكس صحيح"، مؤكدةً "كأننا نقدم برنامج جديد مع لجنة تحكيم جديدة ومدربين جدد".

وخلق هذا الحديث المتبادل الجدل في وسط عشاق النجمتين، مؤكدين أنه من المنتظر أن تشهد الحلقات المقبلة تلاسنا بينهما، خصوصا أن أحلام تقصف بدون إذن وإليسا ترد بكلام "قاصح" كالعادة.