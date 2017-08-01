 مثير..هادشي باقين غير فالندوة الصحفية..أحلام تقصف وإليسا ترد وها أشنو واقع في ''ذو فويس'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مثير..هادشي باقين غير فالندوة الصحفية..أحلام تقصف وإليسا ترد وها أشنو واقع في ذو فويس | ثقافة و فنون

مثير..هادشي باقين غير فالندوة الصحفية..أحلام تقصف وإليسا ترد وها أشنو واقع في ''ذو فويس''

عاجل وبالصورة..هذه هي حقيقة صورة الأمير مولاي الحسن مع أحد أصدقاء الدراسة كما تم تداوله | مجتمع

عاجل وبالصورة..هذه هي حقيقة صورة الأمير مولاي الحسن مع أحد أصدقاء الدراسة كما تم تداوله

مصيبة هادي.. اعتقال بيدوفيل آخر بمارتيل اعتدى على طفلة جنسيا وقام بتصويرها.. والقضية فيها أطفال بزاف واغراءات بالمال.. وهذه التفاصيل الصادمة | حوادث و حقوق

مصيبة هادي.. اعتقال بيدوفيل آخر بمارتيل اعتدى على طفلة جنسيا وقام بتصويرها.. والقضية فيها أطفال

مثير وبالفيديو..فيلسوف مغربي بلباس المتشردين..شوفو شنو قال | مجتمع

مثير وبالفيديو..فيلسوف مغربي بلباس المتشردين..شوفو شنو قال

بالفيديو.. اعتقال أبو حفص لانتمائه للدولة الاسلامية | بووز

بالفيديو.. اعتقال أبو حفص لانتمائه للدولة الاسلامية

خاص...إحتقان في صفوف البيجيدي بعد التحاق مستشارة بديوان الوزيرة جميلة مصلي | بوليتيك

خاص...إحتقان في صفوف ''البيجيدي '' بعد التحاق مستشارة بديوان الوزيرة ''جميلة مصلي''

فضيحة وبالصورة..سائحة بلجيكية تعرات وتصورات..وها شنو وقع | دولي

فضيحة وبالصورة..سائحة بلجيكية تعرات وتصورات..وها شنو وقع

حصري وبالصور..هذا هو القاصر اللي اغتاصب فتاة تعاني خللا عقليا وافتض البكارة ديالها بامنتانوت | حوادث و حقوق

حصري وبالصور..هذا هو القاصر اللي اغتاصب فتاة تعاني خللا عقليا وافتض البكارة ديالها بامنتانوت

بالصــور: ساكنة البليدة تنتفض في وجه جماعة كتاوة لحرمانها من الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطبيب.. وهذه التفاصيل | مجتمع

بالصــور: ساكنة البليدة تنتفض في وجه جماعة كتاوة لحرمانها من الماء الصالح للشرب والكهرباء

''رعاة'' سياسة الريع

مثير..هادشي باقين غير فالندوة الصحفية..أحلام تقصف وإليسا ترد وها أشنو واقع في ''ذو فويس''

بتاريــخ : 7 شتنبر 2017 / 20:14 مثير..هادشي باقين غير فالندوة الصحفية..أحلام تقصف وإليسا ترد وها أشنو واقع في ذو فويس | ثقافة و فنون
مثير..هادشي باقين غير فالندوة الصحفية..أحلام تقصف وإليسا ترد وها أشنو واقع في ''ذو فويس''
يبدو أن الموسم الجديد لبرنامج ''ذو فويس'' لن يمر بسلام، حيث قصفت المثيرة للجدل أحلام أو ''الملكة'' كما يلقبها جمهورها اللجنة السابقة للبرنامج.

شوف تيفي


يبدو أن الموسم الجديد لبرنامج "ذو فويس" لن يمر بسلام، حيث قصفت المثيرة للجدل أحلام اللجنة السابقة للبرنامج، وقالت أحلام أو "الملكة" كما يلقبها جمهورها خلال الندوة الصحفية أنّها وزملاؤها الجدد في لجنة تحكيم "ذو فويس"، "استفدنا من اللجنة السابقة، وأخذنا كلّ ملحوظاتهم"، مشيرةً إلى أنّهم "كانوا الطعم والآن سنكمل بعدهم"، موضحة "شفنا نقاط ضعفهم، أنا بقول عن نفسي، في أشياء رح أتحاشاها في المواجهات، من ناحية الإختيارات والأمور التي قد تقع"، لافتة إلى أن "دورنا هو أن نكمل وراهم وتحاشي الأخطاء التي اقترفوها.. وأنا أريد أن أضيف شخصيتي وصوتي".

ويبدو أن هذا الكلام لم يرق زميلتها الجديدة في اللجنة اللبنانية إليسا التي ردت بسرعة وقالت "أنا لست لأكمل مكان أحد. أنا جئت لأؤدي دوري وأضع هويتي وروحي، لكن لا أعرف نقاط ضعفهم لأصححها، وكلّ واحد منهم له جمهور كبير، ونحن الشيء نفسه".

وختمت "طبيعة البرنامج تحرّكنا، فليس من الضروري الالتفات إلى الخلف لمعرفة أخطائهم والقيام بالعكس، والعكس صحيح"، مؤكدةً "كأننا نقدم برنامج جديد مع لجنة تحكيم جديدة ومدربين جدد".

وخلق هذا الحديث المتبادل الجدل في وسط عشاق النجمتين، مؤكدين أنه من المنتظر أن تشهد الحلقات المقبلة تلاسنا بينهما، خصوصا أن أحلام تقصف بدون إذن وإليسا ترد بكلام "قاصح" كالعادة.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

ذو فويس برنامج إليسا أحلام

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالصور..بعد تغيير لجنة تحكيم دي فويس هذه هي مقدمته الجديدة | ثقافة و فنون

بالصور..بعد تغيير لجنة تحكيم دي فويس هذه هي مقدمته الجديدة

بالصور..نجاة الرجوي رفقة إبنها في أول يوم للدخول المدرسي أو هاشنو قالت ليه | ثقافة و فنون

بالصور..نجاة الرجوي رفقة إبنها في أول يوم للدخول المدرسي أو هاشنو قالت ليه

مثير وبالصورة..هيفاء وهبي تنشر صورتها بالمايو وتثير جدلا واسعا | ثقافة و فنون

مثير وبالصورة..هيفاء وهبي تنشر صورتها بالمايو وتثير جدلا واسعا

بالصورة..هذا ما قاله البشير عبدو عن الملك محمد السادس بعد العملية الجراحية التي أجراها بفرنسا | ثقافة و فنون

بالصورة..هذا ما قاله البشير عبدو عن الملك محمد السادس بعد العملية الجراحية التي أجراها بفرنسا

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

عكس قرارات حصاد..اللباس الموحد غير مطبق في المدارس العمومية في اليوم الأول من الموسم الدراسي الحالي | خارج البلاطو
منذ 19 دقيقة

عكس قرارات حصاد..اللباس الموحد غير مطبق في المدارس العمومية في اليوم الأول من الموسم الدراسي الحالي

فيديو طريف لشباب مغاربة حول لكريساج بالمغرب | قنوات أخرى

فيديو طريف لشباب مغاربة حول لكريساج بالمغرب

رائع بالفيديو.. أغنية جزائرية لنبذ العنصرية اتجاه المهاجرين الأفارقة‎ | قنوات أخرى

رائع بالفيديو.. أغنية جزائرية لنبذ العنصرية اتجاه المهاجرين الأفارقة‎

أشهر مراكشي في الويب يعرض موهبته على المخرجين المغاربة وهذا ما قاله عن الدخول المدرسي( فيديو) | بــووز

أشهر مراكشي في الويب يعرض موهبته على المخرجين المغاربة وهذا ما قاله عن الدخول المدرسي( فيديو)

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مثير..هادشي باقين غير فالندوة الصحفية..أحلام تقصف وإليسا ترد وها أشنو واقع في ذو فويس | ثقافة و فنون
منذ 30 دقيقة

مثير..هادشي باقين غير فالندوة الصحفية..أحلام تقصف وإليسا ترد وها أشنو واقع في ''ذو فويس''

عاجل وبالصورة..هذه هي حقيقة صورة الأمير مولاي الحسن مع أحد أصدقاء الدراسة كما تم تداوله | مجتمع

عاجل وبالصورة..هذه هي حقيقة صورة الأمير مولاي الحسن مع أحد أصدقاء الدراسة كما تم تداوله

مصيبة هادي.. اعتقال بيدوفيل آخر بمارتيل اعتدى على طفلة جنسيا وقام بتصويرها.. والقضية فيها أطفال بزاف واغراءات بالمال.. وهذه التفاصيل الصادمة | حوادث و حقوق

مصيبة هادي.. اعتقال بيدوفيل آخر بمارتيل اعتدى على طفلة جنسيا وقام بتصويرها.. والقضية فيها أطفال

مثير وبالفيديو..فيلسوف مغربي بلباس المتشردين..شوفو شنو قال | مجتمع

مثير وبالفيديو..فيلسوف مغربي بلباس المتشردين..شوفو شنو قال

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.