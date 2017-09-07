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عاجل وبالصورة..هذه هي حقيقة صورة الأمير مولاي الحسن مع أحد أصدقاء الدراسة كما تم تداوله

بتاريــخ : 7 شتنبر 2017 / 20:01 عاجل وبالصورة..هذه هي حقيقة صورة الأمير مولاي الحسن مع أحد أصدقاء الدراسة كما تم تداوله | مجتمع
عاجل وبالصورة..هذه هي حقيقة صورة الأمير مولاي الحسن مع أحد أصدقاء الدراسة كما تم تداوله
كشف سفيان البحري مدير صفحة الملك محمد السادس، قبل قليل من يومه الخميس، عن حقيقة ما تم تداوله بخصوص صورة للأمير مولاي الحسن وما تم تداوله بخصوصها، موضحا بأنه ''وعكس ما يروج في بعض الصفحات والمواقع

"شوف تيفي"

كشف سفيان البحري مدير صفحة الملك محمد السادس، قبل قليل من يومه الخميس، عن حقيقة ما تم تداوله بخصوص صورة للأمير مولاي الحسن وما تم تداوله بخصوصها، موضحا بأنه "وعكس ما يروج في بعض الصفحات والمواقع فالصورة هي لولي العهد الأمير مولاي الحسن رفقة الأمير ناصر بن منصور بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود وليست لأحد أصدقائه بالدراسة".

وبالإضافة إلى ما سبق، فقد نفى سفيان البحري الأنباء المتداولة بخصوص ازديان فراش الأمير مولاي اسماعيل بمولود جديد الشهرالماضي، مؤكدا بأن ما تم تداوله لا أساس له من الصحة، وقد تم نشره من طرف أشخاص، قاموا بنشر الأخبار والإشاعات لخلق "البوز" فقط.

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المغرب شوف تيفي الملك محمد السادس الأمير مولاي الحسن ناصر بن عبد العزيز

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