 مصيبة هادي.. اعتقال بيدوفيل آخر بمارتيل اعتدى على طفلة جنسيا وقام بتصويرها.. والقضية فيها أطفال بزاف واغراءات بالمال.. وهذه التفاصيل الصادمة ﻿
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مصيبة هادي.. اعتقال بيدوفيل آخر بمارتيل اعتدى على طفلة جنسيا وقام بتصويرها.. والقضية فيها أطفال بزاف واغراءات بالمال.. وهذه التفاصيل الصادمة

بتاريــخ : 7 شتنبر 2017 / 19:36 مصيبة هادي.. اعتقال بيدوفيل آخر بمارتيل اعتدى على طفلة جنسيا وقام بتصويرها.. والقضية فيها أطفال بزاف واغراءات بالمال.. وهذه التفاصيل الصادمة | حوادث و حقوق
مصيبة هادي.. اعتقال بيدوفيل آخر بمارتيل اعتدى على طفلة جنسيا وقام بتصويرها.. والقضية فيها أطفال بزاف واغراءات بالمال.. وهذه التفاصيل الصادمة
تمكنت المصالح الأمنية بمارتيل من إلقاء القبض على بيدوفيل في الاربعين من عمره متزوج وله ستة أبناء من تطوان على إثر تعرضه لقاصروالاعتداء عليها جنسيا.

"شوف تيفي"



تمكنت المصالح الأمنية بمارتيل من إلقاء القبض على بيدوفيل في الاربعين من عمره متزوج وله ستة أبناء من تطوان على إثر تعرضه لقاصروالاعتداء عليها جنسيا.

وحسب مصادر قناة "شـوف تيفي" فقد تم اعتقال المتهم بعد ان تم تقديم شكاية ضده من طرف اب طفلة في الثامنة من عمرها قام هذا الوحش الادمي بالاعتداء عليها جنسيا وتصويرها وهو يداعب مناطق حساسة من جسدها البريء ..

وأكد نفس المصدر أن " البيدوفيل" كان يتردد على قريب له يشتغل في فرقة الدراجين بتطوان ويسكن بحي القابلية بمارتيل ولربما كان يستغل منزل قريبه لاستدراج اطفال الحي والاعتداء عليهم جنسيا بعد اغرائهم بالمال.

هذا وقد تم تقديم المتهم أمام انظار النيابة العامة قصد متابعته بتهم ثقيلة تصل عقوبتها الى 10 سنوات سجنا نافذة.


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شوف تيفي بيدوفيل مارتيل قاصر أطفال

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