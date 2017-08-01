خاص...إحتقان في صفوف ''البيجيدي '' بعد التحاق مستشارة بديوان الوزيرة ''جميلة مصلي'' ﻿

كشف قيادي بحزب العدالة والتنمية بجهة سوس ماسة، أن عضوة بالمجلس البلدي لأكادير باسم المصباح قد إلتحقت بديوان كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية وعضوة الأمانة العامة للحزب جميلة مصلي.

شوف تيفي



كشف قيادي بحزب العدالة والتنمية بجهة سوس ماسة، أن عضوة بالمجلس البلدي لأكادير باسم المصباح قد إلتحقت بديوان كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية وعضوة الأمانة العامة للحزب جميلة مصلي.



وأوضح ذات المصدر، أن المحظوظة التي إلتحقت بديوان الوزيرة ''جميلة مصلي'' هي صديقتها الحميمة لسنوات بحي بنسركاو بمدينة أكادير، حيث إشتغلا معا في العمل الجمعوي بمدينة أكادير والمناطق المجاورة في إطار العمل الإحساني والتوعوي، إذ إنخرطا في عدة جمعيات مدنية بالمدينة.



وقال ذات المصدر، أن المحظوظة التي إنتقلت لديوان الوزيرة، خلقت بلبلة كبيرة بين مسؤولي ''البيجيدي '' بأكادير الذين لازالوا يهاتفون الوزيرة ''جميلة مصلي'' للتأكد من الخبر، خاصة وأن توقيت إعلان إلتحاق المستشارة بمجلس أكادير يصادف دخول زوجها المنافسة للحصول على تزكية الأمانة العامة للحزب للترشح باسمه في الإنتخابات الجزئية المراقبة شهر أكتوبر المقبل، لتعويض مقعد البام الذي أسقطته المحكمة الدستورية، والذي قد تلعب فيه ''مصلي'' دورا هاما لقطع الطريق أمام منافسه الذي يشتغل محاميا و يحظى بإجماع أعضاء شبيبة الحزب بسوس، والمحسوب على تيار بن كيران.



وقال ذات المصدر، بأن ''جميلة مصلي'' تلقت تعليمها بأكادير وبدأت تجربتها في العمل الجمعوي منذ كان عمرها 13 سنة، وهي الفترة التي إلتقت بها بالمحظوظة التي إلتحقت بديوانها، حيث يعود لهما معا الفضل الكبير في بداية العمل الثقافي والجمعوي المتوفر آنذاك، خاصة بعد تأسيس النقابة الطلابية للمصباح بكلية الآداب بأكادير ، حيث كانت مصلي عضواً في بعض اللجان المسيرة.





وفي ذات السياق، ربطت ''شوف تيفي'' إتصالا هاتفيا بمسؤولين بالوزارة المنتدبة للصناعة التقليدية لمعرفة تاريخ إلتحاق الفاعلة والمستشارة الجماعية بالديوان، لكنهم رفضوا الحديث حول الموضوع مؤكدين أن المعني بالأمر هو الوزيرة شخصيا، وأنهم لايستطيعون تأكيد الخبر أو نفيه.





