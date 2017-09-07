فضيحة وبالصورة..سائحة بلجيكية تعرات وتصورات..وها شنو وقع ﻿

أثارت صور سائحة بلجيكية عارية، خلال اليومين الماضيين، ضجة كبيرة على مختلف الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وهي الصور التي قامت بالتقاطها بمنطقة الأهرامات ومعبد الكرنك بالأقصر.



"شوف تيفي"

أثارت صور سائحة بلجيكية عارية، خلال اليومين الماضيين، ضجة كبيرة على مختلف الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وهي الصور التي قامت بالتقاطها بمنطقة الأهرامات ومعبد الكرنك بالأقصر.

وحسب وسائل إعلام مصرية فإن الأمر يتعلق بـ "ماريسا بابين" وهي فتاة بلجيكية، ظهرت بأوضاع جريئة أمام كاميرا صديقها المصور الأسترالي، متجاوزة كل الحدود، لتظهر عارية تمامًا.

وأكدت ذات المصادر أن هذه الفكرة، خطرت للسائحة الدانماركية بسبب ولعها وصديقها بالحضارة الفرعونية، ما دفعها لإلتقاط صور وهي عارية، قبل أن تقوم الشرطة باعتقالها.