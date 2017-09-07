 فضيحة وبالصورة..سائحة بلجيكية تعرات وتصورات..وها شنو وقع ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالصورة.. الشاب اللي قالو ذبح شاب في أكادير طلع بطل وعتق الناس+تفاصيل مثيرة | حوادث و حقوق

بالصورة.. الشاب اللي قالو ذبح شاب في أكادير طلع بطل وعتق الناس+تفاصيل مثيرة

بالفيديو.. طريقة جديدة للبحث عن المياه في باطن الأرض | بووز

بالفيديو.. طريقة جديدة للبحث عن المياه في باطن الأرض

مثير..هادشي باقين غير فالندوة الصحفية..أحلام تقصف وإليسا ترد وها أشنو واقع في ذو فويس | ثقافة و فنون

مثير..هادشي باقين غير فالندوة الصحفية..أحلام تقصف وإليسا ترد وها أشنو واقع في ''ذو فويس''

عاجل وبالصورة..هذه هي حقيقة صورة الأمير مولاي الحسن مع أحد أصدقاء الدراسة كما تم تداوله | مجتمع

عاجل وبالصورة..هذه هي حقيقة صورة الأمير مولاي الحسن مع أحد أصدقاء الدراسة كما تم تداوله

مصيبة هادي.. اعتقال بيدوفيل آخر بمارتيل اعتدى على طفلة جنسيا وقام بتصويرها.. والقضية فيها أطفال بزاف واغراءات بالمال.. وهذه التفاصيل الصادمة | حوادث و حقوق

مصيبة هادي.. اعتقال بيدوفيل آخر بمارتيل اعتدى على طفلة جنسيا وقام بتصويرها.. والقضية فيها أطفال

مثير وبالفيديو..فيلسوف مغربي بلباس المتشردين..شوفو شنو قال | مجتمع

مثير وبالفيديو..فيلسوف مغربي بلباس المتشردين..شوفو شنو قال

بالفيديو.. اعتقال أبو حفص لانتمائه للدولة الاسلامية | بووز

بالفيديو.. اعتقال أبو حفص لانتمائه للدولة الاسلامية

خاص...إحتقان في صفوف البيجيدي بعد التحاق مستشارة بديوان الوزيرة جميلة مصلي | بوليتيك

خاص...إحتقان في صفوف ''البيجيدي '' بعد التحاق مستشارة بديوان الوزيرة ''جميلة مصلي''

فضيحة وبالصورة..سائحة بلجيكية تعرات وتصورات..وها شنو وقع | دولي

فضيحة وبالصورة..سائحة بلجيكية تعرات وتصورات..وها شنو وقع

''رعاة'' سياسة الريع

فضيحة وبالصورة..سائحة بلجيكية تعرات وتصورات..وها شنو وقع

بتاريــخ : 7 شتنبر 2017 / 19:08 فضيحة وبالصورة..سائحة بلجيكية تعرات وتصورات..وها شنو وقع | دولي
فضيحة وبالصورة..سائحة بلجيكية تعرات وتصورات..وها شنو وقع
أثارت صور سائحة بلجيكية عارية، خلال اليومين الماضيين، ضجة كبيرة على مختلف الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وهي الصور التي قامت بالتقاطها بمنطقة الأهرامات ومعبد الكرنك بالأقصر.


"شوف تيفي"

أثارت صور سائحة بلجيكية عارية، خلال اليومين الماضيين، ضجة كبيرة على مختلف الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وهي الصور التي قامت بالتقاطها بمنطقة الأهرامات ومعبد الكرنك بالأقصر.

وحسب وسائل إعلام مصرية فإن الأمر يتعلق بـ "ماريسا بابين" وهي فتاة بلجيكية، ظهرت بأوضاع جريئة أمام كاميرا صديقها المصور الأسترالي، متجاوزة كل الحدود، لتظهر عارية تمامًا.

وأكدت ذات المصادر أن هذه الفكرة، خطرت للسائحة الدانماركية بسبب ولعها وصديقها بالحضارة الفرعونية، ما دفعها لإلتقاط صور وهي عارية، قبل أن تقوم الشرطة باعتقالها.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي مصرية سائحة دانماركية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

الكونغرس الأمريكي يقرر خفض 337 مليون دولار من المعونة العسكرية والإقتصادية لمصر | دولي

الكونغرس الأمريكي يقرر خفض 337 مليون دولار من المعونة العسكرية والإقتصادية لمصر

مثير وصادم..منقبة غاضبة تهاجم متجراً للملابس الداخلية | دولي

مثير وصادم..منقبة غاضبة تهاجم متجراً للملابس الداخلية

مثير وبالصور..بعد السراول المقطعين: موضة جديدة ديال البنات تثير ضجة | دولي

مثير وبالصور..بعد السراول المقطعين: موضة جديدة ديال البنات تثير ضجة

الولايات المتحدة الأمريكية تحضر لاغتيال كيم جونغ أون على طريقة أسامة بلادن وهذه التفاصيل.. | دولي

الولايات المتحدة الأمريكية تحضر لاغتيال كيم جونغ أون على طريقة أسامة بلادن وهذه التفاصيل..

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

عكس قرارات حصاد..اللباس الموحد غير مطبق في المدارس العمومية في اليوم الأول من الموسم الدراسي الحالي | خارج البلاطو
منذ 29 دقيقة

عكس قرارات حصاد..اللباس الموحد غير مطبق في المدارس العمومية في اليوم الأول من الموسم الدراسي الحالي

فيديو طريف لشباب مغاربة حول لكريساج بالمغرب | قنوات أخرى

فيديو طريف لشباب مغاربة حول لكريساج بالمغرب

رائع بالفيديو.. أغنية جزائرية لنبذ العنصرية اتجاه المهاجرين الأفارقة‎ | قنوات أخرى

رائع بالفيديو.. أغنية جزائرية لنبذ العنصرية اتجاه المهاجرين الأفارقة‎

أشهر مراكشي في الويب يعرض موهبته على المخرجين المغاربة وهذا ما قاله عن الدخول المدرسي( فيديو) | بــووز

أشهر مراكشي في الويب يعرض موهبته على المخرجين المغاربة وهذا ما قاله عن الدخول المدرسي( فيديو)

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالصورة.. الشاب اللي قالو ذبح شاب في أكادير طلع بطل وعتق الناس+تفاصيل مثيرة | حوادث و حقوق
منذ 8 دقائق

بالصورة.. الشاب اللي قالو ذبح شاب في أكادير طلع بطل وعتق الناس+تفاصيل مثيرة

بالفيديو.. طريقة جديدة للبحث عن المياه في باطن الأرض | بووز

بالفيديو.. طريقة جديدة للبحث عن المياه في باطن الأرض

مثير..هادشي باقين غير فالندوة الصحفية..أحلام تقصف وإليسا ترد وها أشنو واقع في ذو فويس | ثقافة و فنون

مثير..هادشي باقين غير فالندوة الصحفية..أحلام تقصف وإليسا ترد وها أشنو واقع في ''ذو فويس''

عاجل وبالصورة..هذه هي حقيقة صورة الأمير مولاي الحسن مع أحد أصدقاء الدراسة كما تم تداوله | مجتمع

عاجل وبالصورة..هذه هي حقيقة صورة الأمير مولاي الحسن مع أحد أصدقاء الدراسة كما تم تداوله

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.