حصري وبالصور..هذا هو القاصر اللي اغتاصب فتاة تعاني خللا عقليا وافتض البكارة ديالها بامنتانوت ﻿

حصلت ''شوف تيفي'' على صور للقاصر المتورط في اغتصاب فتاة تعاني خللا عقليا بدوار أولاد عيسى بإمنتانوت ضواحي منطقة شيشاوة.



"شوف تيفي"



حصلت "شوف تيفي" على صور للقاصر المتورط في اغتصاب فتاة تعاني خللا عقليا بدوار أولاد عيسى بإمنتانوت ضواحي منطقة شيشاوة.



وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن المعني بالأمر المدعو "حسن.خ" البالغ من العمر 16 سنة، والذي يعمل كبناء، من المنتظر أن يعرض يوم غد الجمعة على أنظار النيابة العامة للنظر في التهم الموجهة إليه.

وأكد المصدر ذاته أن المعني بالأمر، يوجد رهن الاعتقال لدى مصالح الدرك الملكي بشيشاوة، وقد جرى الاستماع إليه ولأسرة الضحية التي تقدمت بشكاية معززة بشهادة طبية تؤكد تعرضها للاغتصاب الذي نجم عنه افتضاض بكارتها.