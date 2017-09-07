 بالصــور: ساكنة البليدة تنتفض في وجه جماعة كتاوة لحرمانها من الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطبيب.. وهذه التفاصيل ﻿
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بالصــور: ساكنة البليدة تنتفض في وجه جماعة كتاوة لحرمانها من الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطبيب.. وهذه التفاصيل | مجتمع

بالصــور: ساكنة البليدة تنتفض في وجه جماعة كتاوة لحرمانها من الماء الصالح للشرب والكهرباء

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بالصــور: ساكنة البليدة تنتفض في وجه جماعة كتاوة لحرمانها من الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطبيب.. وهذه التفاصيل

بتاريــخ : 7 شتنبر 2017 / 18:29 بالصــور: ساكنة البليدة تنتفض في وجه جماعة كتاوة لحرمانها من الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطبيب.. وهذه التفاصيل | مجتمع
بالصــور: ساكنة البليدة تنتفض في وجه جماعة كتاوة لحرمانها من الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطبيب.. وهذه التفاصيل
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر محلية أن ساكنة البليدة خرجوا للمطالبة بحقوقهم المشروعة أمام مقر جماعة كتاوة من ماء و كهرباء و تطبيب ومطالب أخرى ، وذلك لأنهم لم يستفيدوا من الماء الصالح للشرب منذ حوالي

"شوف تيفي"

 

علمت  "شوف تيفي" من مصادر محلية أن ساكنة البليدة خرجوا  للمطالبة بحقوقهم المشروعة أمام مقر جماعة كتاوة من ماء و كهرباء و تطبيب ومطالب أخرى ، وذلك لأنهم لم يستفيدوا من الماء الصالح للشرب منذ حوالي أربعة أشهر مع تسديد الفاتورة، ورفعوا شعارات عدة  بجماعة كتاوة التي رفضت أن تحقق مطالبهم الخبزية من ماء و دقيق وكهرباء وتطبيب.

 وأكد "ابراهيم بوحايك" أحد الساكنة من خلال مكالمة هاتفية خص بها قناة "شوف تيفي" أن السكان  لم يخرجوا بأي نتيجة مع رئيس الجماعة سوى بعض الحلول الترقيعية محضة رفضتها الساكنة على أمل الاستمرار في الخطوات التصعيدية على حد قوله.

وأضاف لــ "شوف تيفي" أن الساكنة بلبليدة خرجوا خلال اليوم السادس من شهر شتنبر الجاري ، ونظموا  مسيرة على الارجل نحو مقر قيادة تاكونيت للمطالبة بحقوقهم العادلة و المشروعة إلا أنهم تفاجأوا بعناصر الدرك الملكي.

هذا وقد أكد نفس المتحدث أن السكان لا زالوا متواجدين حاليا بجماعة كتاوة للمطالبة بحقوقهم في ذات الوقت تتواجد قوات الدرك الملكي في محاولة لمنع الخطوات التي تسعى الساكنة لاتخاذها مبديا أسفه على حرمان الساكنة من الماء الصالح للشرب منذ شهر رمضان  .

 

 

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شوف تيفي جماعة كتاوة ماء كهرباء وقفة احتجاجية

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