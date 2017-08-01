 عاجل..هاذ شي ولا كيخلع: بعد واقعة الطوبيس: قاصر غتاصب فتاة تعاني خللا عقليا بإمنتانوت وافتض البكارة ديالها+تفاصيل جد صادمة ﻿
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عاجل..هاذ شي ولا كيخلع: بعد واقعة الطوبيس: قاصر غتاصب فتاة تعاني خللا عقليا بإمنتانوت وافتض البكارة ديالها+تفاصيل جد صادمة

بتاريــخ : 7 شتنبر 2017 / 18:15 عاجل..هاذ شي ولا كيخلع: بعد واقعة الطوبيس: قاصر غتاصب فتاة تعاني خللا عقليا بإمنتانوت وافتض البكارة ديالها+تفاصيل جد صادمة | حوادث و حقوق
عاجل..هاذ شي ولا كيخلع: بعد واقعة الطوبيس: قاصر غتاصب فتاة تعاني خللا عقليا بإمنتانوت وافتض البكارة ديالها+تفاصيل جد صادمة
علمت ''شوف تيفي'' من مصادرها بأن مصالح الدرك الملكي بشيشاوة، قامت يومه الخميس، بإيقاف قاصر، تورط في اغتصاب فتاة تعاني خللا عقليا ما تسبب في افتضاض بكارتها.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصادرها بأن مصالح الدرك الملكي بشيشاوة، قامت يومه الخميس، بإيقاف قاصر، تورط في اغتصاب فتاة تعاني خللا عقليا ما تسبب في افتضاض بكارتها.

وحسب قريب الضحية لـ "شوف تيفي" فإن المعني بالأمر المدعو "حسن.خ" والبالغ من العمر 16 سنة، استغل وجود الضحية "ز.ل" البالغة من العمر 31 سنة والتي تعاني خللا عقليا، لوحدها خلال مغادرتها لمنزل الأسرة بدوار أولاد عيسى بامنتانوت، ليقوم وفي ظل غياب أسرته عن المنزل بإدخالها بالقوة واغتصابها وافتضاض بكارتها.


وأوضح قريب الضحية أن هذه الأخيرة، عادت لمنزل الأسرة وهي في حالة صحية جد حرجة، لتكشف بأن "حسن.ن"، أقدم على اغتصابها بالقوة، مشيرا إلى أنه سارع إلى إبلاغ مصالح الدرك الملكي التي قامت بإيقاف المعني بالأمر، بعد توصلها بشهادة طبية تثبت افتضاض البكارة.

 

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المغرب شوف تيفي امنتانوت مصالح الدرك الملكي

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