الكونغرس الأمريكي يقرر خفض 337 مليون دولار من المعونة العسكرية والإقتصادية لمصر ﻿

قرر الكونغرس الأمريكي اليوم الخميس، خفض المساعدات العسكرية لمصر العام المقبل بمقدار 300 مليون دولار والاقتصادية بمقدار 37 مليون دولار، وفق ما أفادت به مراسلة قناة الحرة.

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قرر الكونغرس الأمريكي اليوم الخميس، خفض المساعدات العسكرية لمصر العام المقبل بمقدار 300 مليون دولار والاقتصادية بمقدار 37 مليون دولار، وفق ما أفادت به مراسلة قناة الحرة.

ووفق ذات المصدر، فقد عزت لجنة المساعدات الخارجية الفرعية التابعة للجنة المخصصات المالية بمجلس الشيوخ الأمريكي، الإنخفاض إلى ما وصفته بالسياسات القمعية للحكومة المصرية وعدم احترام حقوق الإنسان.

وتأتي هذه الخطوة بعد قرار الإدارة الأمريكية في غشت الماضي وقف معونة لمصر مقدارها 95.7 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى تأجيل 195 مليون دولار إضافية بسبب “فشل في إحداث تقدم تجاه احترام حقوق الإنسان والأعراف الديموقراطية” بحسب ما قال الموقع الرسمي للقناة.

وتحصل مصر على مساعدات عسكرية أمريكية بقيمة 1.3 مليار دولار ومعونة اقتصادية بقيمة نحو 200 مليون دولار سنويا.