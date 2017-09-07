مؤلم..شاب مغربي يفارق الحياة داخل مخفر للشرطة بمارسيليا في ظروف غامضة..وشوف تيفي تتوصل برسالته الأخيرة ﻿

كشف يوسف الإدريسي رئيس الجمعية الفرنسية المغربية لحقوق الانسان لـ ''شوف تيفي'' عن تفاصيل مثيرة بخصوص واقعة وفاة الشاب المغربي المسمى ''بلال'' داخل مخفر للشرطة بمدينة مارسيليا.

"شوف تيفي"



كشف يوسف الإدريسي رئيس الجمعية الفرنسية المغربية لحقوق الانسان لـ "شوف تيفي" عن تفاصيل مثيرة بخصوص واقعة وفاة الشاب المغربي المسمى "بلال" داخل مخفر للشرطة بمدينة مارسيليا.

وأوضح الإدريسي أن والد "بلال" أبلغه أن هذا الأخير الذي يعاني من المرض، سافر إلى مارسيليا من باريس من أجل قضاء يومين مع صديقته، لكنه تفاجأ بعدم حضور هذه الأخيرة، ليقوم بحجز ليلتين بأحد الفنادق، وبعد تأكده بأن صديقته يستحيل أن تشاركه الإقامة بالفندق، دخل في نقاش حاد مع المسؤولين عنه عقب رفضهم منحه مبلغ 80 أورو الذي دفعه لقضاء الليلتين.

وأضاف رئيس الجمعية المذكورة أن بلال و خلال نقاشه الحاد مع مدير الفندق، ذكر عبارة "الله أكبر"، ليسارع المدير إلى إبلاغ الشرطة التي قامت باعتقاله، مشيرا إلى أن والد "بلال" تحدث مع هذا الأخير وأخبره بما وقع، إلا أن الشرطة، رفضت إطلاق سراحه.

وأشار يوسف الإدريسي أن والد بلال، تفاجأ بعد ذلك بالشرطة وهي تربط الاتصال به وتبلغه بوفاة ابنه داخل المخفر دون الكشف عن الأسباب أو الظروف التي تسببت في هذه الوفاة.

وأكد الإدريسي أن والد بلال، أبلغه بأن الشرطة حاولت التهرب من مسؤوليتها في وفاة الشاب المغربي، وحاولت الإشارة إلى أن الأمر قد تكون له علاقة بعملية انتحار، مشددا على أن والد المتوفي توصل برسالتين واحدة مكتوبة بخط "بلال" والثانية مشكوك في أمرها، قالت الشرطة إن الشاب المغربي كتبهما قبل أن يفارق الحياة، وتركهما لوالده.

وشدد الإدريسي على أن الجمعية، ستواكب تفاصيل هذه القضية للكشف عن ظروف وملابسات وفاة "بلال" الذي ووري جثمانه الثرى يومه الخميس بمسقط رأسه بتازة.





