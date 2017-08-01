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هذه هي حصيلة العمليات الأمنية بمدينة سلا

بتاريــخ : 7 شتنبر 2017 / 16:50 هذه هي حصيلة العمليات الأمنية بمدينة سلا | مجتمع
هذه هي حصيلة العمليات الأمنية بمدينة سلا
كشف مصدر أمني عن حصيلة العمليات الأمنية التي باشرتها مصالح الشرطة بمدينة سلا، خلال شهري يوليوز وغشت المنصرمين، موضحا بأن عدد الموقوفين بلغ 2.743 شخصا، من بينهم 1.903 تم توقيفهم في حالة تلبس بارتكاب

"شوف تيفي"


كشف مصدر أمني عن حصيلة العمليات الأمنية التي باشرتها مصالح الشرطة بمدينة سلا، خلال شهري يوليوز وغشت المنصرمين، موضحا بأن عدد الموقوفين بلغ 2.743 شخصا، من بينهم 1.903 تم توقيفهم في حالة تلبس بارتكاب أفعال إجرامية، بينما ناهز عدد الأشخاص المبحوث عنهم الموقوفين 840 شخصا.

وأوضح المصدر ذاته بأن مصالح الأمن سجلت ارتفاعا واضحا في عدد الأشخاص المبحوث عنهم الموقوفين ناهز 72 بالمائة في المظهر العام للجريمة مقارنة مع نفس الفترة من السنة المنصرمة، بينما بلغت نسبة الزيادة في عدد المبحوث عنهم الموقوفين من أجل الجرائم المقرونة بالعنف 122 بالمائة.

وأضاف ذات المصدر أن هذه الزيادة الواضحة في نسبة المبحوث عنهم الموقوفين إلى تكثيف مصالح أمن سلا، مدعومة بالمصالح المركزية للأمن الوطني، لعملياتها وتدخلاتها الرامية لتحديد مكان تواجد المبحوث عنهم وضبطهم، مضيفا بأن هذه المقاربة الاستباقية كانت لها نتائج وانعكاسات إيجابية على إحصائيات الجريمة بمدينة سلا، والتي تراجعت مؤشراتها في حدود 2،15 بالمائة، في حين ناهز معدل الزجر، أي نسبة حل القضايا المسجلة، 73 بالمائة.

وأكد نفس المصدر في تعليقه على المسح الجغرافي لهذه التدخلات بحسب الأحياء السكنية، أن العمليات الأمنية همت جميع الأحياء والمناطق بالمدينة، وشاركت فيها عناصر الأمن العمومي والشرطة القضائية وفرقة الأبحاث والتدخلات، مستشهدا في هذا الصدد (على سبيل المثال لا الحصر) بحي "الشيخ المفضل"، موضحا بأن هذا الحي عرف لوحده توقيف 51 شخصا، من بينهم 28 في حالة تلبس بحيازة وترويج المخدرات وقضايا العنف، بينما بلغ عدد المبحوث عنهم 23 شخصا.

وشدّد ذات المصدر على أن هذه التدخلات الأمنية المكثفة تندرج في إطار مخطط عمل مستدام، يروم أساسا الوقاية من مختلف المظاهر الإجرامية، ومكافحة جميع صورها وأشكالها.

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المغرب شوف تيفي العمليات الأمنية أفعال إجرامية الموقوفين

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