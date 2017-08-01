المحلل السياسي عمر الشرقاوي: دعم ''بن كيران'' للمرشح ''إدعمار'' إستخفاف بقرار قضاة المحكمة الدستورية ﻿

كشف الباحث في القانون الدستوري عمر الشرقاوي، بأن قرار عبد الإله بن كيران لتأطير تجمع انتخابي بتطوان الاسبوع المقبل غير موفق ويعطي صورة سلبية على الرجل وشعاراته من زوايا مختلفة.



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كشف الباحث في القانون الدستوري عمر الشرقاوي، بأن قرار عبد الإله بن كيران لتأطير تجمع انتخابي بتطوان الاسبوع المقبل غير موفق ويعطي صورة سلبية على الرجل وشعاراته من زوايا مختلفة.



وأضاف المحلل السياسي، بأن بن كيران، ''كان خصو بدل دعم زميله ان يعاقب ادعمار بحرمانه من التزكية كجزاء سياسي على اسقاطه من طرف المحكمة الدستورية بسبب استغلال النفوذ الذي تصل عقوبته ل5 سنوات وماشي يجازيه على خرق القانون ولو كان بحسن نية وجهل بالمادة 37 من القانون التنظيمي لانتخاب اعضاء مجلس النواب''.



وأوضح الشرقاوي من خلال تدوينة على حائطه بالفايسبوك، '' بأن تاطير بنكيران لتجمع إنتخابي لا فائدة ترجى منه في ظل غياب التنافسية الانتخابية والانتصار المسبق والنتيجة محسومة قبليا لمرشح البيجيدي''... موضحا بالقول '' إدعمار حاصل على توكيل عام حتى من خصوم البيجيدي التقليديين، ويقدم كمرشح وحيد للاغلبية التي طعنت فيه واسقطته امام المحكمة الدستورية دون ان ترشح ضده احدا، لذلك فادعمار مرشح فوق العادة ولا يحتاج لدعم بنكيران ولا اظن ان مرشحة الفيدرالية ستنافسه''.





وإختتم الشرقاوي تدوينته بالقول'' خروج بنكيران رئيس الحكومة السابق قد يفهم منه انه استخفاف بقرارات قضاة المحكمة الدستورية التي طالما استشار قضاتها علنا وضمنا خلال ولايته السابقة''، '' فالمطلوب من الامين العام ان يعطي نموذجا اخلاقيا في احترام قرارات المؤسسات الدستورية، خصوصا وان المحكمة اصدرت قرارها بتجريد ادعمار من صفته النيابية، بمباركة احد ممثل البيجيدي وهو من اقرب الاشخاص الى بنكيران ويتعلق الامر بالمحامي عبد الصادق بنعبد الجليل عضو المحكمة الدستورية، الذي وقع على قرار ارتكاب ادعمار لجريمة انتخابية...''





