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بتاريــخ : 7 شتنبر 2017 / 16:37 هذا مصير أخطر شفار داخل أحد مكاتب المحاسبة بمدينة طنجة | حوادث و حقوق
هذا مصير أخطر شفار داخل أحد مكاتب المحاسبة بمدينة طنجة
تمكنت الفرقة الأمنية السياحية التابعة لولاية أمن طنجة من وضع حد لعمليات محترف سرقات عدد من المكاتب بوسط المدينة ، حيث تعود وقائع عملية التوقيف لاستجابة الفرقة لنداء حارس عمارة لشكوكه بتواجد شخص في

"شوف تيفي"

تمكنت الفرقة الأمنية السياحية التابعة لولاية أمن طنجة من وضع حد لعمليات محترف سرقات عدد من المكاتب بوسط المدينة ، حيث تعود وقائع عملية التوقيف لاستجابة الفرقة لنداء حارس عمارة لشكوكه بتواجد شخص في أحد مكاتب المحاسبة.


وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها أسفر تدخل الفرقة السياحية عن توقيف المدعو " ع. ب" من مواليد 1992 بتاوريرت في حالة تلبس و بحوزته عدد من الهواتف النقالة و المنقولات الخاصة بالمحل المذكور ، كما حجزت لديه اكثر من 90 مفتاح يستعملها في فتح الأبواب بغرض السرقات .

وأضاف المصدر أن الموقوف أحيل على المصلحة الولائيةً للشرطة القضائية قصد استكمال الأبحاث معه .

 

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