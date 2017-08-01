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رسميا..حكومة العثماني تتدارس الرد على تقرير ''هيومن رايتس ووتش''

بتاريــخ : 7 شتنبر 2017 / 16:26 رسميا..حكومة العثماني تتدارس الرد على تقرير هيومن رايتس ووتش | بوليتيك
رسميا..حكومة العثماني تتدارس الرد على تقرير ''هيومن رايتس ووتش''
صرح الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي أن التقرير الأخير الذي أعدته منظمة ''هيومن رايتس ووتش'' يفتقد للدقة والموضوعية، رغم توفرها على الإمكانات والضمانات للقيام بعملها بشكل دقيق.

شوف تيفي


صرح الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي أن التقرير الأخير الذي أعدته منظمة ''هيومن رايتس ووتش'' يفتقد للدقة والموضوعية، رغم توفرها على الإمكانات والضمانات للقيام بعملها بشكل دقيق.

وأضاف الخلفي في الندوة الصحفية التي جرت صباح اليوم عقب المجلس الحكومي، أن القطاعات الحكومية المختصة ستعد تقريرا مفصلا للرد على المنظمة التي ''نستغرب من عدم تعاملها مع المغرب كدولة مؤسسات بالرغم من دعوتها دائما للديموقراطية''.

وأوضح الخلفي أن التنويه بالأمن جاء بعد حفاظه على أرواح المواطنين والممتلكات بمنطقة الريف لأزيد من 9 أشهر، كما أن السلطات القضائية تحقق في مزاعم التعذيب، ''ولا أحد يتدخل في القضاء'' على حد قوله.



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