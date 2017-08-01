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عـــــاجل : هذا ما جرى اليوم في محاكمة شقيق الوزير الرباح وأبناء أخته المعتقلين .. وهذا ما قررته المحكمة الابتدائية بالقنيطرة قبل قليل..

بتاريــخ : 7 شتنبر 2017 / 16:11 عـــــاجل : هذا ما جرى اليوم في محاكمة شقيق الوزير الرباح وأبناء أخته المعتقلين .. وهذا ما قررته المحكمة الابتدائية بالقنيطرة قبل قليل.. | بوليتيك
عـــــاجل : هذا ما جرى اليوم في محاكمة شقيق الوزير الرباح وأبناء أخته المعتقلين .. وهذا ما قررته المحكمة الابتدائية بالقنيطرة قبل قليل..
أجلت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة النظر في قضية شقيق عزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن ، إلى يوم الثلاثاء المقبل 12 شتنبر 2017 ، وذلك بناء على ملتمس تقدمت به هيئة دفاع المتهمين اليوم .

''شوف تيفي''

أجلت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة النظر في قضية شقيق عزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن ، إلى يوم الثلاثاء المقبل 12 شتنبر 2017 ، وذلك بناء على ملتمس تقدمت به هيئة دفاع المتهمين اليوم .

هذا وأكد شقيق الوزير الرباح في مكالمة هاتفية خص بها قناة ''شوف تيفي'' بعد إنهاء الجلسة عشية يومه 7 شتنبر 2017 ، حيث أكد أن المحامين الذين يترافعون على قضية شقيقه وأبناء أخته طالبوا المحكمة بقبول ملتمس الاستماع الى شريط فيديو يوثق لحظة وقوع النزاع .

وجدير بالذكر أن ''حميد الرباح'' شقيق الوزير الرباح وكل من ''محمد لشحم'' و ''عثمان لشحم'' أبناء أخته أيضا ، لازالوا رهن الاعتقال بالسجن المحلي ''العواد'' بالقنيطرة ، وذلك على خلفية النزاع الأخير الذي وقع بينهم وبين عائلة المرأة المعروفة في جردة القاضي بالكيزاوية .

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