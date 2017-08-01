عـــــاجل : هذا ما جرى اليوم في محاكمة شقيق الوزير الرباح وأبناء أخته المعتقلين .. وهذا ما قررته المحكمة الابتدائية بالقنيطرة قبل قليل.. ﻿

أجلت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة النظر في قضية شقيق عزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن ، إلى يوم الثلاثاء المقبل 12 شتنبر 2017 ، وذلك بناء على ملتمس تقدمت به هيئة دفاع المتهمين اليوم .

''شوف تيفي''



أجلت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة النظر في قضية شقيق عزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن ، إلى يوم الثلاثاء المقبل 12 شتنبر 2017 ، وذلك بناء على ملتمس تقدمت به هيئة دفاع المتهمين اليوم .



هذا وأكد شقيق الوزير الرباح في مكالمة هاتفية خص بها قناة ''شوف تيفي'' بعد إنهاء الجلسة عشية يومه 7 شتنبر 2017 ، حيث أكد أن المحامين الذين يترافعون على قضية شقيقه وأبناء أخته طالبوا المحكمة بقبول ملتمس الاستماع الى شريط فيديو يوثق لحظة وقوع النزاع .



وجدير بالذكر أن ''حميد الرباح'' شقيق الوزير الرباح وكل من ''محمد لشحم'' و ''عثمان لشحم'' أبناء أخته أيضا ، لازالوا رهن الاعتقال بالسجن المحلي ''العواد'' بالقنيطرة ، وذلك على خلفية النزاع الأخير الذي وقع بينهم وبين عائلة المرأة المعروفة في جردة القاضي بالكيزاوية .