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مثير وصادم..منقبة غاضبة تهاجم متجراً للملابس الداخلية

بتاريــخ : 7 شتنبر 2017 / 15:34 مثير وصادم..منقبة غاضبة تهاجم متجراً للملابس الداخلية | دولي
مثير وصادم..منقبة غاضبة تهاجم متجراً للملابس الداخلية
اعتدت منقبة على بائعة من أصول عربية في متجر للملابس الداخلية بحي نويكولن في العاصمة برلين، وذلك حسب ما كشف عنه موقع ''د.و'' الألماني.

''شوف تيفي''

اعتدت منقبة على بائعة من أصول عربية في متجر للملابس الداخلية بحي نويكولن في العاصمة برلين، وذلك حسب ما كشف عنه موقع ''د.و'' الألماني.

وأوضح الموقع الألماني أن البائعة، ذكرت بأن المهاجمة اعتدت عليها بسبب استيائها من عرض ملابس داخلية مع أغطية للرأس في واجهة العرض في المتجر.

وأكد ذات الموقع أن سيدة منقبة، هاجمت بائعة في متجر صغير للملابس الداخلية في العاصمة الألمانية برلين، وبحسب بيانات الشرطة أمس الأربعاء فقد اعتدت الزائرة المنقبة على البائعة في المتجر بحي نويكولن، الذي تقطنه نسبة كبيرة من المنحدرين من أصول أجنبية وخصوصاً الأتراك، على ما يبدو بسبب استيائها من عرض ملابس داخلية مع أغطية للرأس في واجهة العرض.

وأصيبت البائعة المنحدرة من أصول عربية، يضيف الموقع، بجروح، بينما فرت المهاجمة.

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المغرب شوف تيفي الملابس الداخلية البائعة برلين

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